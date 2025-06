Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη – Αλλάζει τα δεδομένα το χτύπημα των ΗΠΑ, απειλεί με αντίποινα το Ιράν

Σε νέο επίπεδο εισέρχεται πλέον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την εμπλοκή των ΗΠΑ στο πεδίο, την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις καταιγιστικές εξελίξεις.

Σε μια συντονισμένη και με ακρίβεια σχεδιασμένη επιχείρηση, οι Αμερικανοί έπληξαν με διατρητικές υπερβόμβες και πυραύλους Τόμαχοκ τα πυρηνικά του Ιράν σε Φορντό, Νασάνζ και Ισφαχάν. Η πυρηνική απειλή του νούμερο 1 χορηγού της παγκόσμιας τρομοκρατίας εξαλείφθηκε δήλωσε ο Τραμπ.

Στο μεταξύ, την ευγνωμοσύνη του Ισραήλ εξέφρασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το ουράνιο είχε απομακρυνθεί εγκαίρως από τις εγκαταστάσεις και ορκίζεται εκδίκηση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν σήμερα τις ΗΠΑ με «αντίποινα που θα τους κάνουν να μετανιώσουν» μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον τριών μεγάλων ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, προειδοποιώντας για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.

Το Ιράν «θα χρησιμοποιήσει επιλογές πέρα από τη σφαίρα της κατανόησης (…) του στρατοπέδου του επιτιθέμενου και οι επιτιθέμενοι κατά αυτής της γης πρέπει να περιμένουν αντίποινα που θα τους κάνουν να μετανιώσουν», τόνισαν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Επιτιθέμενες στις ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, (οι αμερικανικές δυνάμεις) έθεσαν de facto τους εαυτούς τους σε άμεσο κίνδυνο», ανακοίνωσαν οι Φρουροί.

Η Ουάσινγκτον διαθέτει πολλές βάσεις γύρω από τον Περσικό Κόλπο, όπως στο Μπαχρέιν και το Κατάρ. Ορισμένες βρίσκονται σε σχετικά κοντινή τοποθεσία με το Ιράν, γεγονός που μπορεί να καταστήσει τις αμερικανικές αυτές βάσεις στόχους αντιποίνων από την Τεχεράνη.

Περίπου 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την περιοχή. Οι Φρουροί δεσμεύτηκαν επίσης να συνεχίσουν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ δήλωσαν πως δεν θέλουν να αλλάξουν το καθεστώς στο Ιράν και επιδιώκουν ακόμα μια ειρηνική λύση. Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας την Τετάρτη, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκαλείται σήμερα στις 22:00 ώρα Ελλάδας κατόπιν αιτήματος του Ιράν, της Ρωσίας και της Κίνας μετά την αμερικανική επίθεση στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στενός σύμβουλος του Χαμενεΐ δήλωσε ότι το ουράνιο του Ιράν παραμένει άθικτο παρά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο IDF ανακοίνωσε λεπτομέρειες για τις δικές του επιθέσεις στο Ιράν σήμερα, ως συνέχεια των χθεσινών αμερικανικών επιδρομών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο στρατός αναφέρει ότι η αεροπορία του «επιτέθηκε σε θέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις πόλεις Ισφαχάν, Μπουσέχρ, Αχβάζ και για πρώτη φορά στην περιοχή Γιαζντ».

Περίπου 30 μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν «δεκάδες στρατιωτικούς στόχους» στις κεντρικές και νοτιοδυτικές πόλεις, χρησιμοποιώντας πάνω από 60 πυρομαχικά, σύμφωνα με τον IDF.

Στόχοι περιλάμβαναν το στρατηγικό αρχηγείο πυραύλων στην περιοχή Γιαζντ, όπου αποθηκεύονταν κάποιοι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς, και όπου η αεροπορία αναφέρει ότι εκτοξεύθηκαν περίπου 60 πύραυλοι προς το Ισραήλ.

Χτυπήθηκαν εκτοξεύσεις πυραύλων και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και αρχηγείο μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αποθήκη πυρομαχικών.

Το IDF πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, ένα αεροσκάφος της αεροπορίας εντόπισε στρατιώτες των ιρανικών δυνάμεων από πενήντα εκτοξευτές πυραύλων και τους εξουδετέρωσε αμέσως μετά».

«Το IDF θα συνεχίσει να φτάνει σε κάθε περιοχή και να χτυπά από ιρανικό έδαφος για να εξαλείψει την απειλή προς το Κράτος του Ισραήλ».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι το Ισραήλ έπληξε στόχους σε δέκα πόλεις στο Ιράν την Κυριακή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε σήμερα το Ιράν να μην προβεί σε αντίποινα στις αμερικανικές επιδρομές εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, λέγοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα ήταν «το χειρότερο λάθος που έχουν κάνει ποτέ».

«Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος» μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, τόνισε ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News.

Υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν πόλεμο με το Ιράν, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη για συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην νότια ιρανική πόλη Μπουσέρ, σύμφωνα με ανάρτηση της ιρανικής εφημερίδας Shargh στην εφαρμογή στο Telegram.

Στο Μπουσέρ βρίσκεται ο μοναδικός ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός που λειτουργεί στο Ιράν και σε αυτόν χρησιμοποιείται ρωσικό πυρηνικό καύσιμο. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας στην ανατολική Τεχεράνη και στην επαρχία Γιαζντ.

