Πέθανε ο ηθοποιός Πίτερ Γουάιτ

Πέθανε ο Πίτερ Γουάιτ, ο οποίος ενσάρκωσε τον Λινκ Τάιλερ στη σαπουνόπερα του ABC “All My Children” επί τέσσερις δεκαετίες και πρωταγωνίστησε στην αρχική θεατρική παραγωγή και στην κινηματογραφική μεταφορά του “The Boys in the Band”. Ήταν 86 ετών.

Ο Γουάιτ πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από μελάνωμα, δήλωσε στο The Hollywood Reporter η συμπρωταγωνίστριά του στο All My Children, Κάθλιν Νόουν (Έλεν Σέπερντ Ντάλτον στη σειρά).

Ο Γουάιτ έπαιξε επίσης τον Άρθουρ Κέιτς, τον δικηγόρο της Σέιμπλ Κόλμπι (Στέφανι Μπίτσαμ), στις δύο πρώτες σεζόν της πρωινής σαπουνόπερας “The Colbys” το 1985-86 και επανεμφανίστηκε ως ο αποθανών γιατρός-πατέρας των χαρακτήρων που υποδύονταν οι Σβούζι Κουρτς, Σέλα Γουόρντ, Πατρίσια Κάλεμπερ και Τζούλιαν Φίλιπς στο δράμα “Sisters” του NBC το 1991-96.

Πηγή: hollywoodreporter.com

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος