Πέθανε η πρωταγωνίστρια του «The Shining», Shelley Duvall

Η Shelley Duvall, η πολυαγαπημένη ηθοποιός χαρακτήρων στις ΗΠΑ και πρωταγωνίστρια ταινιών όπως η Λάμψη, το Annie Hall και το Popeye, πέθανε στα 75α γενέθλιά της.

Shelley Duvall, the versatile actress memorable in 'McCabe & Mrs. Miller,' 'Nashville,' 'Popeye, '3 Women,' and 'The Shining,' has passed away at 75 https://t.co/wtQCCaVPPX pic.twitter.com/4qvRty281h