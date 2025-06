Παγκόσμια ανησυχία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί στο Ισραήλ από τη νέα επίθεση του Ιράν – Ισραηλινό πλήγμα στο κτήριο του υπουργείου Άμυνας στην Τεχεράνη

Νέες επιθέσεις που εκτυλίσσονται κατά κύματα εξέπλευσε Ιράν κατά του Ισραήλ. Ο στρατός με ανάρτηση στο Χ ανακοίνωνε ότι η επιχείρηση «Αληθινή υπόσχεση» εισήλθε σε «νέα φάση». Βαλλιστικοί πύραυλοι και drones από το Ιράν «διασταυρώθηκαν» με το νέο σφοδρό νέο κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ισραήλ με στόχους από την Τεχεράνη μέχρι τον Περσικό Κόλπο.

«Το κοινό έχει λάβει οδηγίες να εισέλθει σε προστατευμένο χώρο και θα παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ενώ λίγο νωρίτερα επιβεβαίωνε αντι -πυραυλικό συναγερμό στο βόρειο Ισραήλ και πλήγματα σε κατοικίες αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πτώση ιρακινού πυραύλου σε κατοικία στην πόλη Τάμρα στο βόρειο Ισραήλ.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, της Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, ανέφερε νωρίτερα ότι μεταφέρθηκαν επτά άτομα σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο μετά την πρόσκρουση πυραύλου σε διώροφο σπίτι στην πόλη, ανατολικά της Χάιφα.

🚨Millions of Israelis are running to shelter in northern Israel due to projectile fire from Iran🚨 pic.twitter.com/GEtQGXxo6T

Λίγο μετά τις 2:30 η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέο κύμα επίθεσης εναντίον του Ισραήλ, με σειρήνες και εκρήξεις να ακούγονται σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και σε άλλες πόλεις.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του έπληξαν εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων για μαχητικά αεροσκάφη και κέντρα ενεργειακού εφοδιασμού στο Ισραήλ.

«Οι επιθετικές επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων των IRGC θα συνεχιστούν πιο έντονα και πιο εκτεταμένα εάν τα κακά και οι επιθέσεις συνεχιστούν», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας γύρω από το στρατηγικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στον Περσικό Κόλπο, αλλά και στην Τεχεράνη.

Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στοχοποίησαν δυο εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη, γνωστοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες το ιρανικό υπουργείο Πετρελαίου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση πως το Ιράν προχώρησε σε νέες εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ.

«Η εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου της Σαχράν», στη βορειοδυτική Τεχεράνη, «καθώς και ακόμη ένας χώρος αποθήκευσης» καυσίμων στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας «έγιναν στόχοι του σιωνιστικού καθεστώτος», ανέφερε το υπουργείο Πετρελαίου.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε την εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της Σαχράν στις φλόγες.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Σαχράν.

Ακόμα ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ισραηλινό πλήγμα είχε στόχο την έδρα του υπουργείου Άμυνας του Ιράν στην Τεχεράνη και προκάλεσε ζημιές σε ένα από τα κτήριά του.

Σε «επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη σήμερα το απόγευμα από την αεροπορία του σιωνιστικού καθεστώτος, στο στόχαστρο βρέθηκε η έδρα του υπουργείου Άμυνας. Ένα από τα κτήρια του αρχηγείου υπέστη μικρές ζημιές», ανέφερε το πρακτορείο.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έκανε κάποιο σχόλιο.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν τα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, αλλά και στο υπουργείο Άμυνας του Ιράν.

Σε ανάρτησή τους στο Χ, οι IDF ανέφεραν πως «ολοκλήρωσαν ένα μεγάλης κλίμακας κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη στις υποδομές του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων. Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό την καθοδήγηση των υπηρεσιών πληροφοριών από το Τμήμα Πληροφοριών, ολοκλήρωσαν πρόσφατα ένα ευρύ κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη εναντίον αρκετών στόχων του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, των κεντρικών γραφείων του πυρηνικού προγράμματος Spand και άλλων στόχων».

Ο πρεσβευτής του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας ανέφερε ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 78 και οι τραυματίες ξεπερνούν 320.

«Θα χτυπήσουμε κάθε στόχο του ιρανικού καθεστώτος», διαμήνυσε νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Διεκόπη η παραγωγή φυσικού αερίου από μέρος του κοιτάσματος South Pars του Ιράν μετά από ισραηλινή επίθεση σήμερα, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, μια ισραηλινή επίθεση με drone στην εγκατάσταση αυτή προκάλεσε «ισχυρή έκρηξη» και πυρκαγιά στο χώρο, που βρίσκεται στην πόλη-λιμάνι Κανγκάν.

Η Τεχεράνη απείλησε Αμερική, Βρετανία και Γαλλία με πλήγματα, αν αποδειχθεί ότι βοήθησαν το Ισραήλ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθεί η στρατιωτική παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Μέση Ανατολή τόσο με αεροσκάφη της RAF όσο και με άλλα μέσα. Στόχος, όπως είπε, είναι η προετοιμασία της Βρετανίας να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της στην περιοχή, σε περίπτωση που κλιμακωθεί η κατάσταση και η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εξελιχθεί σε πόλεμο.

Βρετανικό αντιτορπιλικό «αναχαιτίστηκε» από το ιρανικό ναυτικό στη Θάλασσα του Ομάν, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

A British destroyer attempting to assist Zionist missile operations was intercepted by the Iranian Navy in the Sea of Oman, military officials announced.



Spotted by Iran’s naval intelligence assets as it entered the northern Indian Ocean, the vessel was warned by Iranian combat… pic.twitter.com/SK06932mpN