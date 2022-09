Ουκρανία: Ξεκίνησαν τα δημοψηφίσματα στις κατεχόμενες περιοχές – Ψηφοφορία από πόρτα σε πόρτα

Ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής στις ουκρανικές περιοχές που ελέγχονται πλήρως ή εν μέρει από τη Μόσχα τα δημοψηφίσματα ενσωμάτωσης στη Ρωσία, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, μια ψηφοφορία την οποία η Ουκρανία και η Δύση έχουν χαρακτηρίσει «ψευδοδημοψήφισμα».

Από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Τρίτη, οι επαρχίες του Λουχάνσκ, του Ντονέτσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια – οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 15% του ουκρανικού εδάφους – καλούνται να αποφασίσουν αν θα ενωθούν με τη Ρωσία ή όχι.

Η διαδικασία, που ξεκίνησε στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και αναμένεται να διαρκέσει ως τις 27 Σεπτεμβρίου, διεξάγεται στις αυτονομιστικές, φιλορωσικές επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ (στην ανατολική Ουκρανία) καθώς και στις περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή στις επαρχίες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η Μόσχα και οι φιλορωσικές αρχές των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών διαβεβαίωσαν την Πέμπτη (22/9) ότι τα δημοψηφίσματα που προανήγγειλε η Ρωσία και πρόκειται να ξεκινήσουν σήμερα Παρασκευή, θα διεξαχθούν κανονικά, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, αναμένεται ότι θα υπερασπιστεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το σχέδιο προσάρτησης των εδαφών αυτών και την εισβολή στην Ουκρανία, μία ημέρα αφότου ανακοινώθηκε η επιστράτευση 300.000 εφέδρων.

Από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Τρίτη, τέσσερις περιοχές στη νότια και ανατολική Ουκρανία, που βρίσκονται υπό τον πλήρη ή μερικό έλεγχο της Μόσχας, θα ψηφίσουν στα «ψευδοδημοψηφίσματα», όπως τα χαρακτηρίζει η Δύση. Ακόμη και η Κίνα επέκρινε το σχέδιο αυτό, ζητώντας να γίνει σεβαστεί η εδαφική ακεραιότητα των χωρών.

Οι φιλορωσικές αρχές των εδαφών αυτών και η Μόσχα επιμένουν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει.

Η εκλογική επιτροπή των φιλορώσων αυτονομιστών του Ντονέτσκ, στα ανατολικά, διευκρίνισε ότι «για λόγους ασφαλείας», το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί κατ’ ουσίαν από πόρτα σε πόρτα, «μπροστά στα σπίτια» και θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες. Τα εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν μόνο την τελευταία ημέρα, δηλαδή στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και «υπ’ αριθμόν 2» στο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε νωρίτερα μέσω του Telegram ότι οι αυτονομιστικές επαρχίες του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, που συναποτελούν τη λεκάνη του Ντονμπάς, καθώς επίσης και η Χερσώνα και η Ζαπορίζια «θα ενσωματωθούν στη Ρωσία». Πρόσθεσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για ένα πυρηνικό πλήγμα στη Δύση, αν χρειαστεί: οι ρωσικοί «υπερηχητικοί πύραυλοι είναι ικανοί να φτάσουν τους στόχους τους στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ πολύ πιο γρήγορα» από τα δυτικά όπλα, δήλωσε.

Στο διάγγελμά του προς το έθνος, ο Ρώσος πρόεδρος είπε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» που διαθέτει το οπλοστάσιό του απέναντι στη Δύση, την οποία κατηγόρησε ότι θέλει «να καταστρέψει» τη Ρωσία. «Δεν είναι μπλόφα», τόνισε.

Το στρατιωτικό δόγμα της Ρωσίας προβλέπει την πιθανότητα προσφυγής σε πυρηνικά πλήγματα εάν δεχτούν επίθεση τα εδάφη που η Μόσχα θεωρεί ρωσικά, κάτι που θα μπορούσε να αφορά και τις προσαρτημένες ζώνες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εκτίμησε εξάλλου ότι λόγω της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχει η Δύση στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι «ντε φάκτο αντιμέτωπη με το ΝΑΤΟ».

Επί του πεδίου, οι πύραυλοι εξακολουθούν να πέφτουν, ενώ ο Πούτιν επιχειρεί να επιταχύνει το σχέδιο προσάρτησης, παρά τις ήττες που υπέστη τον Σεπτέμβριο, λόγω της αντεπίθεσης των Ουκρανών στις περιοχές του Χαρκόβου, του Ντονμπάς και της Χερσώνας. Η πόλη της Ζαπορίζια, που ελέγχεται από τους Ουκρανούς, επλήγη από εννέα πυραύλους, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Οι αυτονομιστές του Ντονέτσκ κατηγόρησαν από την πλευρά τους το Κίεβο ότι βομβάρδισε μια αγορά, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες ενός καμένου λεωφορείου και ενός πτώματος στη μέση του δρόμου.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απελευθέρωση 215 αιχμαλώτων πολέμου, μεταξύ των οποίων είναι και οι αρχηγοί των υπερασπιστών του Αζοφστάλ, στη Μαριούπολη, την πόλη που έγινε σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης.

Ο επικεφαλής των αυτονομιστών του Ντονέτσκ, Ντενίς Πουσίλιν, επιβεβαίωσε από την πλευρά του την απελευθέρωση ενός πάμπλουτου Ουκρανού πολιτικού προσκείμενου στον Πούτιν, του Βίκτορ Μέντβεντσουκ. Ο πρώην βουλευτής συνελήφθη στα μέσα Απριλίου ως ύποπτος για «προδοσία» της χώρας του.

ΝΑΤΟ: Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τα λεγόμενα «δημοψηφίσματα»

Ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει «με τον πιο έντονο τρόπο το σχέδιο διεξαγωγής των λεγόμενων “δημοψηφισμάτων” για την προσχώρηση στη Ρωσική Ομοσπονδία στις ουκρανικές περιοχές που ελέγχονται εν μέρει από τον ρωσικό στρατό» εξέδωσε το ΝΑΤΟ, τονίζοντας πως «καμία εδαφική απόκτηση που προκύπτει από την απειλή ή τη χρήση βίας δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμη».

Η ανακοίνωση του ΝΑΤΟ:

Statement by the North Atlantic Council on the so-called “referenda” in parts of #Ukraine ⤵️

— NATO (@NATO) September 22, 2022