Ουκρανία: Βίντεο από το πλήγμα ρωσικού πυραύλου σε πολυκατοικία στο Τσερνίχιβ

Ένας πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Τσερνίχιβ, 150 χλμ βόρεια του Κιέβου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Κρατική Υπηρεσία Επικοινωνιών.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε από ουκρανικά ΜΜΕ δείχνει τους δύο κάτω ορόφους του κτηρίου να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Όσοι βρίσκονταν στο κτίριο διασώθηκαν και η φωτιά κατασβέστηκε. Ωστόσο, από την επίθεση τραυματίστηκε μια γυναίκα.

❗A rocket hit a residential building in the center of Chernigov, two lower floors caught fire, the number of injured is still unknown. pic.twitter.com/gEzFXjZ2IS

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022