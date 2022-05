Ουκρανία: Στο στόχαστρο των Ρώσων το Ντονμπάς – Εικόνες αποκάλυψης στην Σεβεροντονιέτσκ

Για 89η ημέρα μαίνεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με την κατάσταση να γίνεται «ολοένα πιο δύσκολη» για τους Ουκρανούς στο Ντονμπάς, στον ανατολικό τομέα της χώρας, όπου τα ρωσικά στρατεύματα βομβαρδίζουν το Σεβεροντονιέτσκ «24 ώρες το 24ωρο».

Η Μόσχα συνεχίζει να ενισχύει τη δύναμη πυρός της στο Ντονμπάς. Εκεί βρίσκονται, σύμφωνα με τον Σερχίι Χαϊντάι, περιφερειάρχη της Λουγκάνσκ, μονάδες που αποσύρθηκαν από την περιοχή του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), δυνάμεις που πήραν μέρος στην πολιορκία της Μαριούπολης (νοτιοανατολικά), οι παραστρατιωτικές μονάδες των φιλορώσων αυτονομιστών των περιφερειών Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ, τσετσενικά στρατεύματα και μονάδες που ήρθαν να ενισχύσουν τις ανεπτυγμένες από τη Σιβηρία και από τη ρωσική Άπω Ανατολή.

Wounded in action.

Ukrainian soldiers help their injured comrades to safety near the frontlines in the Donbas region.

In eastern Ukraine, authorities say Russian forces are using "scorched-earth tactics" to concentrate their firepower on the Donetsk and Lugansk regions pic.twitter.com/bz8ixzLEwO

