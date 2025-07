Οδοντίατρος υποστηρίζει πως ανακάλυψε τον μαθηματικό γρίφο ενός διάσημου σχεδίου του Λεονάρντο ντα Βίντσι

Ένας οδοντίατρος από το Λονδίνο ισχυρίζεται ότι εντόπισε μια κρυμμένη λεπτομέρεια στο διάσημο σχέδιο του Λεονάρντο ντα Βίντσι «Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου», αποκαλύπτοντας έναν αριθμό που συνδέει το εμβληματικό έργο τέχνης με το ανθρώπινο σώμα και τη φύση.

Η ανακάλυψη, που περιγράφεται στην επιστημονική επιθεώρηση «Journal of Mathematics and the Arts», δείχνει πώς ο θρυλικός Ιταλός πολυμαθής τοποθέτησε με ακρίβεια το ανθρώπινο σώμα μέσα σε έναν κύκλο και ένα τετράγωνο. Ένα ισόπλευρο τρίγωνο, «κρυμμένο σε κοινή θέα» στις σημειώσεις του ντα Βίντσι, μπορεί να αποτελεί την ένδειξη για τη μέθοδο κατασκευής του σχεδίου, που έθεσε τα θεμέλια για την αναλογική επιλογή του σχεδίου, εξηγεί ο Ρόρι Μακ Σουίνι, οδοντίατρος και συγγραφέας της μελέτης.

Το τρίγωνο βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια του άνδρα στο σχέδιο και «δεν είναι απλά ένα τυχαίο σχήμα», λέει ο Δρ. Σουίνι. Αυτό το σχήμα ταιριάζει με το γνωστό στην σύγχρονη ανατομία ως «τρίγωνο του Μπόνγουιλ» (Bonwill’s triangle), που εξηγεί τον πιο αποδοτικό τρόπο λειτουργίας της ανθρώπινης γνάθου, προσθέτει. Το φανταστικό αυτό ισόπλευρο τρίγωνο σχηματίζεται ενώνοντας τα κέντρα των σημείων όπου η κάτω γνάθος συνδέεται με το κρανίο, καθώς και το μέσο των κεντρικών κοπτών της κάτω γνάθου. Το μήκος κάθε πλευράς του τριγώνου Μπόνγουιλ είναι γενικά ίσο για τους περισσότερους ανθρώπους- περίπου 10 εκατοστά– και χρησιμοποιείται στην οδοντιατρική για την κατανόηση και ανάλυση της ανατομίας και της μηχανικής της γνάθου. Αυτό το μέτρο βοηθά στον σχεδιασμό αναλογικών οδοντοστοιχιών και στην τοποθέτησή τους για σωστή σύγκλειση.

Η χρήση αυτού του τριγώνου στο έργο του Λεονάρντο υποδηλώνει ότι ο Ιταλός πολυμαθής πιθανόν κατείχε αυτές τις γνώσεις για το ανθρώπινο σώμα αιώνες πριν την σύγχρονη επιστήμη, εκτιμά ο Δρ. Σουίνι.

(Dr Rory Mac Sweeney)

Η εφαρμογή του ισόπλευρου τριγώνου στο διάσημο σχέδιο «Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου» δημιουργεί μια συγκεκριμένη αναλογία – 1,64 – μεταξύ του μεγέθους του τετραγώνου και του κύκλου στο σχέδιο. Αυτή η αναλογία είναι σχεδόν πανομοιότυπη με έναν ειδικό αριθμό σχεδίασης, τον 1,633, ο οποίος συναντάται συχνά στη φύση ως η πιο αποδοτική δομή. Τον συναντάμε στην ατομική δομή υπερ-ανθεκτικών κρυστάλλων και στην πιο πυκνή συσκευασία σφαιρών, όπως όταν στοιβάζουμε πορτοκάλια στα ράφια του σούπερ μάρκετ.

«Η συστηματική κατασκευή του Λεονάρντο αποδίδει μια αναλογία 1,64 έως 1,65 μεταξύ της πλευράς του τετραγώνου και της ακτίνας του κύκλου, που ταιριάζει με τις δημοσιευμένες μετρήσεις του πρωτότυπου σχεδίου, αλλά και με την τετραεδρική αναλογία 1,633 που εμφανίζεται σε βέλτιστες χωρικές διατάξεις», αναφέρει η μελέτη.

«Όλοι ψάχναμε μια περίπλοκη απάντηση, αλλά το κλειδί ήταν στα ίδια τα λόγια του Λεονάρντο. Μας έδειχνε αυτό το τρίγωνο από την αρχή», δήλωσε ο Δρ. Σουίνι.

Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι «Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου» δεν είναι μόνο ένα όμορφο έργο τέχνης, αλλά και ένα επιστημονικό έργο που προηγήθηκε της εποχής του κατά αιώνες.

«Το πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το σχέδιο κρύβει έναν παγκόσμιο κανόνα σχεδιασμού. Δείχνει ότι το ίδιο ‘σχέδιο’ που χρησιμοποιεί η φύση για αποδοτικό σχεδιασμό εντοπίζεται και στο ιδανικό ανθρώπινο σώμα», εξηγεί ο Δρ Σουίνι.

«Ο Λεονάρντο γνώριζε ή διαισθανόταν πως το ανθρώπινο σώμα δομείται σύμφωνα με την ίδια μαθηματική αρμονία που διέπει το σύμπαν γύρω μας», καταλήγει ο συγγραφέας της μελέτης.

ΠΗΓΗ: Independent

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS Λεονάρντο Ντα Βίντσι