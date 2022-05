Ουκρανία: Σοκάρουν οι εικόνες από το σχολείο στη Μπιλοχορίβκα – Φόβοι για δεκάδες νεκρούς

Ώρες αγωνίας για δεκάδες ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω τα συντρίμμια σχολείου, στο ουκρανικό χωριό Μπιλοχορίβκα, που λειτουργούσε ως καταφύγιο αμάχων και το οποίο δέχθηκε βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι άλλοι 60 είναι επίσης νεκροί.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Λουχάνσκ Σέρχιι Γκαϊντάι επεσήμανε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν το απόγευμα του Σαββάτου μία βόμβα στο σχολείο στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο περίπου 90 άνθρωποι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. “Η πυρκαγιά κατασβέστηκε έπειτα από σχεδόν τέσσερις ώρες. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν τα συντρίμμια και, δυστυχώς, εντοπίστηκαν τα πτώματα δύο ανθρώπων”, επεσήμανε ο ίδιος στο Telegram.

“Τριάντα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα ερείπια, επτά από τους οποίους είναι τραυματισμένοι“, πρόσθεσε ο Γκαϊντάι. “Εξήντα άνθρωποι είναι πιθανό να έχουν πεθάνει κάτω από τα συντρίμμια των κτιρίων”.

Παράλληλα ο Γκαϊντάι επεσήμανε ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, από τον βομβαρδισμό του χωριού Σιπίλοβο καταστράφηκε ένα σπίτι και 11 άνθρωποι παραμένουν στα ερείπια.

Παράλληλα έξι άμαχοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην πόλη Πριβίλα της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφεραν εξάλλου αξιωματούχοι μέσω Telegam. Είναι αδύνατον οι πληροφορίες αυτές να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Την ίδια ώρα, από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς καταστράφηκε ένα μουσείο αφιερωμένο στον φιλόσοφο και ποιητή του 18ου αιώνα, τον Χριχόρι Σκοβορόντα. Στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στο χωριό Σκοβοροντινίβκα στην ανατολική Ουκρανία επλήγη η στέγη του μουσείου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο κτίριο και να τραυματιστεί ο 35χρονος φύλακάς του.

Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των αμάχων από το εργοστάσιο Αζοφστάλ της Μαριούπολης. Στο διάγγελμά του, αργά το βράδυ, ο ουκρανός Πρόεδρος είπε ότι το Κίεβο προσπαθεί να βγάλει από το Αζοφστάλ και τους στρατιώτες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το κακό επέστρεψε στην Ουκρανία εκφωνώντας μια συγκινητική ομιλία με την ευκαιρία της Ημέρας της Νίκης, όταν η Ευρώπη γιορτάζει την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας στους Συμμάχους που σηματοδότησε το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Εξάλλου, τα ουκρανικά στρατεύματα υποχώρησαν από την πόλη Ποπάσνα στην ανατολική Ουκρανία, είπε σήμερα ο κυβερνήτης του Λουχάνσκ, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες πληροφορίες ότι η πόλη έχει καταληφθεί. Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ είπε νωρίτερα σήμερα ότι τα στρατεύματά του πήραν τον έλεγχο του μεγαλύτερου τμήματος της Ποπάσνας. Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης του Λουχάνσκ Σέρχιι Γκαϊντάι δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ότι τα ουκρανικά στρατεύματα υποχώρησαν αναζητώντας πιο προστατευμένες θέσεις, ενώ πρόσθεσε: «Τα πάντα έχουν καταστραφεί εκεί».

Serhiy Haidai, head of the regional military administration reports that as a result of the airstrike on a school in #Bilohorivka probably 60 people have been killed. pic.twitter.com/LARzLfZThY

— NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2022