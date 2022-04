Ουκρανία: Σφίγγει ο ρωσικός κλοιός – Κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ντονμπάς

Για 66η μέρα μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να κλιμακώνουν τις επιθέσεις στα ανατολικά και να σφυροκοπούν τις εγκαταστάσεις του Αζοφστάλ στη Μαριούπολη.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ουκρανού Προέδρου, οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούσαν ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ.

Το σχεδιασμό απομάκρυνσης 1.000 περίπου αμάχων από τις εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφσταλ ανακοίνωσε το γραφείο του Πρόεδρου της Ουκρανίας.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι μονάδες του πυροβολικού της έπληξαν 389 στόχους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μεταξύ αυτών, 35 σημεία ελέγχου, 15 αποθήκες όπλων και πυρομαχικών, αλλά και αρκετές περιοχές συγκέντρωσης ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και του οπλισμού τους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τέσσερις αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.

Το Λονδίνο καταγράφει συγχώνευση διαφορετικών ρωσικών στρατιωτικών μονάδων λόγω αναποτελεσματικού συντονισμού

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών η Ρωσία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε συγχώνευση διαφορετικών στρατιωτικών μονάδων που συμμετείχαν στις αποτυχημένες επιχειρήσεις προώθησης των ρωσικών δυνάμεων στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας.

«Τα προβλήματα συντονισμού των ρωσικών δυνάμεων σε τακτικό επίπεδο παραμένουν. Μία έλλειψη αποτελεσματικής μαχητικής ικανότητας στο επίπεδο συντονισμού μεταξύ των στρατιωτικών μονάδων, αλλά και η ανεπαρκής αεροπορική υποστήριξη έχουν καταστήσει τη Ρωσία μη ικανή να διαχειριστεί την ισχύ πυρός που διαθέτει, παρά τις βελτιώσεις σε τοπικό επίπεδο», σημειώνεται σε σχετική ανάρτηση στο Twitter.

«Η Ρωσία ελπίζει ότι θα επιλύσει τα προβλήματα που καθυστέρησαν προηγούμενα την εισβολή της στην Ουκρανία, μέσω της γεωγραφικής επικέντρωσης της μαχητικής ικανότητάς της, της συντόμευσης των γραμμών ανεφοδιασμού, αλλά και της απλοποίησης της διοίκησης και του ελέγχου των πολεμικών επιχειρήσεων» αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση.

(2/3) Russia still faces considerable challenges. It has been forced to merge and redeploy depleted and disparate units from the failed advances in north-east Ukraine. Many of these units are likely suffering from weakened morale.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 30, 2022