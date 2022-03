Ουκρανία: Ρώσος διοικητής σκοτώθηκε σκόπιμα από δικά του στρατεύματα, σύμφωνα με δημοσίευμα

Ένας διοικητής της ρωσικής ταξιαρχίας στην Ουκρανία σκοτώθηκε από τα δικά του στρατεύματα, ισχυρίστηκαν δυτικοί αξιωματούχοι. Ο συνταγματάρχης Medvechek, ο οποίος διοικούσε την 37η Ταξιαρχία, πιστεύεται ότι σκοτώθηκε σκόπιμα!

Ένας αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, είπε: “Ο διοικητής της ταξιαρχίας σκοτώθηκε από τα δικά του στρατεύματα, λόγω των αυξημένων απωλειών που υπέστη η ταξιαρχία του. Πιστεύουμε ότι σκοτώθηκε από τα δικά του στρατεύματα εσκεμμένα. Πιστεύουμε ότι τον πέτυχαν τα δικά του στρατεύματα.”

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ένας αντιστράτηγος που διοικούσε την 49η Στρατιά Συνδυασμένων Όπλων πέθανε επίσης στις μάχες, καθιστώντας τον έβδομο Ρώσο στρατηγό που σκοτώθηκε σε μάχη από την έναρξη της εισβολής.

BREAKING: A Russian brigade commander has been killed deliberately by his own troops after his unit suffered many losses in Ukraine, a western official said.

Colonel Medvechek, commander of 37 Motor Rifle Brigade, was run over by his soldiers, the official said

— Deborah Haynes (@haynesdeborah) March 25, 2022