Ουκρανία: Πολίτες επιχείρησαν να εμποδίσουν με τα σώματά τους τα τανκς των Ρώσων (video)

Αίσθηση προκαλεί ένα βίντεο από την ουκρανική πόλη Σταρομπέλσκ της επαρχίας Λουχάνσκ.

Στις εικόνες φαίνονται πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους για να εμποδίσουν την επέλαση της στρατιωτικής δύναμης των Ρώσων.

Εν μέσω της έντασης ακούγονται και πυροβολισμοί, ενώ οι άμαχοι συνεχίζουν χωρίς φόβο να προτάσσουν τα σώματά τους, τα οποία έχουν τυλίξει με την ουκρανική σημαία.

In #Starobilsk, region #Luhansk people came out to block the advance of the occupants’ military equipment. pic.twitter.com/aNFjtcf4wQ

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022