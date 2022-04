Ουκρανία: Προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στα ανατολικά – Κατάληψη κωμοπόλεων σε Χάρκοβο και Ντονμπάς

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ο ρωσικός στρατός προωθήθηκε στην ανατολική Ουκρανία, καταλαμβάνοντας κωμοπόλεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στο Ντονμπάς, ενώ νέες εκρήξεις σημειώθηκαν σε ρωσικό έδαφος. Η ανησυχία εντείνεται για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του πολέμου πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας, μετά τις εκρήξεις στην Υπερδνειστερία, αποσχισθείσα φιλορωσική περιοχή της Μολδαβίας. Περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας με βαρύ οπλισμό αποφάσισαν 40 χώρες, ενώ η Μόσχα ανοίγει νέα μέτωπα με τη Δύση. Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom ανέστειλε από σήμερα την τροφοδοσία φυσικού αερίου σε Βουλγαρία και Πολωνία.

Αναφερόμενη στα περιστατικά βίας στην Υπερδνειστερία, η πρόεδρος της Μολδαβίας κατήγγειλε απόπειρα αποσταθεροποίησης, ενώ το Κίεβο έκανε λόγο για ρωσική προβοκάτσια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι στόχος της Ρωσίας είναι «να διαμελίσει ολόκληρη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και να καταφέρει πλήγμα στη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο».

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Ολεξίι Αρεστόβιτς δήλωσε ότι ο πόλεμος ίσως συνεχιστεί όλη τη χρονιά. Τόνισε ότι τα όπλα που παρέλαβαν πρόσφατα οι ουκρανικές δυνάμεις θα έχουν «σοβαρό αντίκτυπο» στην πορεία του πολέμου από τα τέλη Μαΐου ή τις αρχές Ιουνίου.

Ο πόλεμος πιθανόν θα διαρκέσει αρκετούς μήνες ακόμη, πρόσθεσε. «Πρέπει να προετοιμαστούμε για μακρά σύρραξη».

Ακόμη κι αν σταματήσουν οι μάχες στο Ντονμπάς που βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτό δεν θα σημάνει το τέλος του πολέμου, πρόσθεσε ο Αρεστόβιτς.

Προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στα ανατολικά – Κατάληψη κωμοπόλεων

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν στην ανατολική Ουκρανία, καταλαμβάνοντας κωμοπόλεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στο Ντονμπάς.

Από το Ιζιούμ, που βρισκόταν ήδη υπό τον έλεγχό τους, οι ρωσικές δυνάμεις διεξάγουν μια επίθεση προς την κατεύθυνση του Μπαρβίνκοφ, που βρίσκεται νοτιότερα. Έχουν καταλάβει την κωμόπολη Ζαβόντι και τα βορειοανατολικά προάστια της κωμόπολης Βέλικα Κομισούβαχα, όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Ανατολικότερα, προς την κατεύθυνση του Λιμάν, ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την κωμόπολη Ζάριτσνε και «αποπειράται επίθεση κοντά στο Γιάμπιλ», συνέχισε.

Κοντά στο Σεβεροντονέτσκ, μία από τις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας με 100.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, οι δυνάμεις της Μόσχας πήραν τον έλεγχο της κωμόπολης Νοβοτοσκίβσκε και διεξάγουν επίθεση προς την κατεύθυνση των Νίζνιε και Ορίχοβε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως από την αρχή της ρωσικής εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου, ο ουκρανικός στρατός σπάνια έχει κάνει λόγο για προώθηση των ρωσικών δυνάμεων ή για κατάληψη κωμοπόλεων.

Σφοδρές μάχες σε Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ – Εκρήξεις στη ρωσική Μπέλγκοροντ

Συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στο Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ. Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους προκάλεσαν ζημιές σε σχολείο, νοσοκομείο και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές, σύμφωνα με αξιωματούχους του Ντόνετσκ.

Το CNN υποστήριξε ότι εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από drone που δείχνουν ρωσικά στρατιωτικά οχήματα και δυνάμεις να κινούνται κοντά σε σορούς αμάχων, στη Μπούκα, παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις της Μόσχας για οποιαδήποτε θηριωδία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έχει καταλάβει όλη την περιφέρεια της Χερσώνας, καθώς και κομμάτια της Ζαπορίζια, του Μικολάιβ και του Χαρκόβου.

Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ. Ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη πυρομαχικών, όμως δεν διευκρίνισε εάν οι εκρήξεις και η φωτιά οφείλονταν σε ουκρανική επιδρομή.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ταραγμένη νύχτα στην περιοχή. Το προηγούμενο βράδυ ανακοινώθηκε ότι ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν δύο χωριά, με δύο αμάχους να τραυματίες.

Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ γειτονεύει με τις περιφέρειες Λουγκάνσκ, Σούμι και Χάρκοβο της Ουκρανίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε για την απομάκρυνση αμάχων από το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη με τη συνδρομή των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, συμφωνα με τον εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Την Πέμπτη ο Αντόνιο Γκουτέρες θα μεταβεί στο Κιεβο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας με βαρύ οπλισμό από 40 χώρες

Ο ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Μιχάιλο Ποντόλιακ χαιρέτισε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να στείλουν περισσότερο βαρύ οπλισμό στην Ουκρανία μετά τις συνομιλίες που διενεργήθηκαν σε γερμανική αεροπορική βάση την Τρίτη.

«Ενα από τα περίεργα αιτήματα της Ρωσίας στην έναρξη του πολέμου ήταν η “πλήρης αποστρατιωτικοποίηση” της Ουκρανίας. Έπειτα από την χθεσινή καθοριστική συνάντηση 40 υπουργών Άμυνας έχω κακές ειδήσεις για τη Ρωσία. Ικανότητα, ταχύτητα, επιμελητεία, διευρυμένο φάσμα όπλων – η Ουκρανία ενισχύεται», έγραψε ο Ποντόλιακ στο Twitter.

One of Russia’s odd demands at the start of the war was the “full demilitarization” of Ukraine. After yesterday’s epochal meeting of 40 defense ministers, I have bad news for Russia. Capacity, speed, simplified logistics, an expanded range of weapons – Ukraine is strengthening.

