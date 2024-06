ΟΗΕ: Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου – Συμπεριλαμβάνονται η λιμοκτονία και η σεξουαλική βία

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς διέπραξαν εγκλήματα πολέμου και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, επισημαίνεται στην πρώτη εις βάθος έρευνα του ΟΗΕ για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και τον πόλεμο που ακολούθησε.

Η έκθεση εξέτασε τις ενέργειες της Χαμάς κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, τις οποίες περιέγραψε ως «πρωτόγνωρες σε κλίμακα στη σύγχρονη ιστορία για τους απανταχού Εβραίους».

Οι καταδικαστικές εκθέσεις που κυκλοφόρησαν την Τετάρτη, οι οποίες καλύπτουν γεγονότα μέχρι το τέλος του 2023, αναφέρουν ότι το Ισραήλ διέπραξε εγκλήματα πολέμου καθώς η πείνα, η αυθαίρετη κράτηση, η δολοφονία και ο ακρωτηριασμός «δεκάδων χιλιάδων παιδιών» συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αντίθετα από τη γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν είναι απαραίτητο να έχουν στόχο μια συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, αλλά μπορεί να έχουν στόχο το σύνολο των αμάχων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς διέπραξαν σεξουαλική βία και βασανιστήρια και επιτέθηκαν σκόπιμα σε πολίτες, σύμφωνα με τις εκθέσεις, 200 και πλέον σελίδων.

