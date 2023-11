Ο Βρετανός υπουργός για τη Μέση Ανατολή επισκέπτεται το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη

Ο Λόρδος Ahmad θα συναντήσει Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους ηγέτες στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη τις επόμενες 2 ημέρες για να συζητήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο Υπουργός για τη Μέση Ανατολή θα υποστηρίξει «άμεσες ανθρωπιστικές παύσεις» ώστε να φτάσει η βοήθεια, και για να εγκαταλείψουν οι Βρετανοί υπήκοοι τη Γάζα.

Επιπλέον θα υποστηρίξει στις επαφές του να γίνουν βήματα προς μια πολιτική λύση η οποία παρέχει δικαιοσύνη και ασφάλεια τόσο στους Ισραηλινούς όσο και στους Παλαιστίνιους.

Ο Λόρδος Ahmad θα συζητήσει επίσης με ηγέτες από το Ισραήλ και τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη «τις προσπάθειες αποτροπής περιφερειακής κλιμάκωσης και προσέγγισης προς την επίτευξη λύσης δύο κρατών, ως μέρος ενός πολιτικού ψηφίσματος που παρέχει δικαιοσύνη και ασφάλεια τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους» αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Βρετανία “πιέζει” για έξοδο των Βρετανών υπηκόων από τη Γάζα

Βρετανικά μέσα αναφέρουν εντατικές διπλωματικές προσπάθειες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, και του Υπουργού Εξωτερικών όπως και του υπουργού Μέσης Ανατολής Λόρδου Ahmad και ομολόγους τους στην Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Κατάρ να διασφαλιστεί ότι οι Βρετανοί υπήκοοι θα είναι μεταξύ εκείνων που μπορούν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας.

Εν τω μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι κλιμάκια του υπουργείου εξωτερικών βρίσκονται στην περιοχή έτοιμα να βοηθήσουν τους Βρετανούς υπηκόους μόλις καταφέρουν να βγουν έξω από τη Γάζα.

«Οι ομάδες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι έτοιμες να βοηθήσουν τους Βρετανούς υπηκόους μόλις μπορέσουν να φύγουν.

Είναι ζωτικής σημασίας η σωτήρια ανθρωπιστική βοήθεια να μπορεί να εισέλθει στη Γάζα το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Τζέιμς Κλέβερλι στην πλατφόρμα Χ (πρώην τουίτερ).

