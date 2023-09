Ο Έλον Μασκ παρενέβη στη γερμανική πολιτική, με ανάρτηση υπέρ της ακροδεξιάς AfD

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ παρενέβη σήμερα (29/9) στη γερμανική πολιτική σκηνή, αναπαράγοντας την ανάρτηση ενός άλλου λογαριασμού στην πλατφόρμα Χ, με την οποία ο συντάκτης της εξαπέλυε επίθεση στη διαχείριση της μετανάστευσης από το Βερολίνο και εξέφραζε τη στήριξή του στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ την Πέμπτη μπήκε στη συζήτηση για τη μετανάστευση στις ΗΠΑ, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό για να συναντηθεί με τοπικούς πολιτικούς και τις αρχές επιβολής του νόμου και να αποκτήσει αυτό που αποκάλεσε «αφιλτράριστη» άποψη της κατάστασης.

Το μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στη Γερμανία, ενόψει των εκλογών στη Βαυαρία και την Έσση στις 8 Οκτωβρίου αλλά και στην Ευρώπη, ενόψει των ευρωεκλογών του επόμενου έτους.

Η ανάρτηση την οποία αναπαρήγαγε ο Μασκ προερχόταν από έναν λογαριασμό με την επωνυμία «Radio Genoa». Επέκρινε το γερμανικό κράτος επειδή χρηματοδοτεί φιλανθρωπικές οργανώσεις που διασώζουν μετανάστες στη Μεσόγειο και περιλάμβανε βίντεο από αυτές τις αποστολές διάσωσης. «Ας ελπίσουμε ότι η AfD θα κερδίσει τις εκλογές για να σταματήσει αυτήν την ευρωπαϊκή αυτοκτονία», έγραφε επίσης.

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5