Ο χάρτης με τις τελευταίες κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας

Για μια συνεχιζόμενη παράνομη και απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία κάνει λόγο το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, παρουσιάζοντας τον χάρτη με τις τελευταίες κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στη χώρα.

Στη σχετική ανάρτηση στο Twitter αναφέρεται ότι ο χάρτης αποτυπώνει την πρόσφατη ενημέρωση με την στρατιωτική δραστηριότητα στην Ουκρανία.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 March 2022

Find out more about the the UK Government’s response: https://t.co/94E5eEDqiw

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ecJXd47FuJ

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 1, 2022