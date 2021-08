Νέες μαρτυρίες για χάος στην Καμπούλ – Σκηνές εμφυλίου και στην Τζαλαλαμπάντ

Ταλιμπάν να πυροβολούν στον αέρα, αλλά και να στοχεύουν κατά αμάχων, ακόμη και παιδιών που δέχονται και ξυλοκόπημα με ραβδιά, δείχνουν φωτογραφίες από τον ανταποκριτή της αμερικανικής εφημερίδας LA Times, Marcus Yam, την ώρα που η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, εξομαλύνεται.

Taliban attack women and children with whips as they desperately try to reach Kabul airport https://t.co/AU56hsPUfM

40 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ξένες δυνάμεις από τη Δευτέρα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος τον Ταλιμπάν μιλώντας για ποδοπάτημα και καταστολή που προκάλεσαν φήμες για πρόσβαση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το εξωτερικό.

The U.S. Air Force says it's reviewing an incident at the Kabul airport Monday where multiple people were killed when hundreds of Afghans swarmed a plane as it tried to take off. Human remains were found in the plane’s wheel well after it landed in Qatar. https://t.co/i7wfgT4BtY

Η αμερικανική υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποκάλυψε νωρίτερα ότι ανθρώπινα μέλη βρέθηκαν σε αεροσκάφος που αναχώρησε εσπευσμένα ενώ πλήθος το πολιορκούσε.

Παρ΄όλα αυτά, οι Ταλιμπάν μιλούν για «ασφαλή διέλευση» στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για τους Αφγανούς που προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα.

A #Taliban commander at #Kabul airport said at least 40 people were killed in shooting by foreign forces&due to stampede since Monday.

He said people should not be deceived by fake rumours about travelling abroad&asked them to avoid coming to airport, Afghan media reported. IANS pic.twitter.com/hFPTH10Jlk

— Janta Ka Reporter (@JantaKaReporter) August 18, 2021