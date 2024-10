Μυστικές Υπηρεσίες ΗΠΑ: Ρωσία, Ιράν και Κίνα θα μπορούσαν να υποδαυλίσουν τη βία μετά τις αμερικανικές εκλογές

Η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν σκοπεύουν να καλλιεργήσουν διχαστικές αφηγήσεις για να διαιρέσουν τους Αμερικανούς ενόψει των αμερικανικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου και μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υποδαυλίσουν τη βία μετά την προσφυγή των ψηφοφόρων στις κάλπες, δήλωσαν την προηγούμενη εβδομάδα αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι αξιωματούχοι, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για την ασφάλεια των αμερικανικών εκλογών, δήλωσαν ότι οι ξένοι παράγοντες θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προβούν σε πράξεις φυσικών απειλών και βίας και είναι πολύ πιθανό να διεξαγάγουν επιχειρήσεις παραπληροφόρησης για να δημιουργήσουν αβεβαιότητα και να υπονομεύσουν την εκλογική διαδικασία.

«Οι ξένοι παράγοντες, ιδίως η Ρωσία, το Ιράν και η Κίνα, εξακολουθούν να έχουν την πρόθεση να καλλιεργήσουν διχαστικές αφηγήσεις για να διαιρέσουν τους Αμερικανούς και να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη τους στο δημοκρατικό σύστημα των ΗΠΑ. Οι δραστηριότητες αυτές συνάδουν με αυτό που οι συγκεκριμένοι παράγοντες αντιλαμβάνονται ότι είναι προς το συμφέρον τους, καθώς οι τακτικές τους συνεχίζουν να εξελίσσονται», δήλωσε ένας αξιωματούχος από το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Office of the Director of National Intelligence, ODNI).

Ο εν λόγω αξιωματούχος δήλωσε ότι φορείς επιρροής, «ιδίως από τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα», έχουν μάθει από τις προηγούμενες αμερικανικές εκλογές και είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για να υποδαυλίσουν την αναταραχή.

Οι συγκεκριμένοι παράγοντες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον ίδιο τύπο των μέσων που χρησιμοποίησαν κατά την προεκλογική περίοδο – ιδίως τις επιχειρήσεις πληροφόρησης και κυβερνοεπιθέσεων – και μπορεί επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο σωματικών απειλών και βίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος του ODNI.

Ωστόσο, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δεν έχουν διαπιστώσει συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν σε δραστηριότητες επηρεασμού των εκλογών, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Και, ενώ οι ξένοι παράγοντες θα μπορούσαν να επιδιώξουν να διαταράξουν τη διαδικασία την ημέρα των εκλογών, τροφοδοτώντας τη δυσαρέσκεια, το σύστημα ψηφοφορίας είναι αρκετά ασφαλές ώστε να μην μπορούν να αλλάξουν το αποτέλεσμα.

«Ορισμένοι ξένοι παράγοντες έχουν επίσης την ικανότητα να υποδαυλίσουν διαμαρτυρίες και να προβούν σε βίαιες ενέργειες κατά τη διάρκεια της (μετεκλογικής) περιόδου», δήλωσε ο αξιωματούχος του ODNI. «Συγκεκριμένα, το Ιράν και η Ρωσία είναι πιθανώς πρόθυμα να εξετάσουν τακτικές που θα συνεισέφεραν σε μια τέτοια βία».

Ένα αποχαρακτηρισμένο υπόμνημα που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την ενημέρωση από το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών (National Intelligence Council, NIC) – το κορυφαίο αναλυτικό όργανο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών – προειδοποίησε ότι οι ξένοι πράκτορες είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ενισχύσουν τους ψευδείς ισχυρισμούς για εκλογικές παρατυπίες μετά την ψηφοφορία.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν κυβερνοεπιθέσεις και κατασκοπεία για να διαταράξουν ή να τροποποιήσουν νέα και δημόσιους κυβερνητικούς ιστότοπους προκειμένου να προωθήσουν τη σύγχυση σχετικά με τα αποτελέσματα και να διαδώσουν παραπληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων, ιδίως σε αναμετρήσεις που είναι πολύ οριακές για να αποφανθεί κανείς, ανέφερε το NIC.

Η Ρωσία είναι η κορυφαία απειλή

Η Ρωσία είναι το πιο ενεργό και προηγμένο κράτος που εργάζεται για τη χειραγώγηση των αμερικανικών εκλογών, χρησιμοποιώντας ψεύτικους ιστότοπους, κρατικά ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης και ανυποψίαστους Αμερικανούς, για τη διάδοση παραπλανητικού και πολωτικού περιεχομένου με στόχο την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στις εκλογές.

Ο μηχανισμός παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου καταλαμβάνει επίμαχα θέματα όπως η μετανάστευση, η εγκληματικότητα, η οικονομία και η αντιμετώπιση καταστροφών. Ο στόχος είναι να αποδυναμώσει τις ΗΠΑ, να διαβρώσει την υποστήριξη για την Ουκρανία καθώς πολεμά τους Ρώσους εισβολείς και να μειώσει την ικανότητα της Αμερικής να αντιμετωπίσει τους αυξανόμενους δεσμούς της Ρωσίας με την Κίνα, τη Β. Κορέα και το Ιράν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών έχουν διαπιστώσει ότι η Ρωσία υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπς και χρησιμοποιεί παραπληροφόρηση – μερικές φορές δημιουργημένη από Τεχνητή Νοημοσύνη – για να συκοφαντήσει την αντίπαλό του των Δημοκρατικών, την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Ο Τραμπ έχει επαινέσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, πρότεινε την περικοπή των κονδυλίων προς την Ουκρανία και επέκρινε επανειλημμένα τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Σε μια ιδιαίτερα τολμηρή εκστρατεία, η Ρωσία σκηνοθέτησε ένα βίντεο που κατηγορούσε τη Χάρις ότι άφησε παράλυτη μια γυναίκα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα πριν από χρόνια. Σε ένα άλλο βίντεο διατυπώθηκαν ψευδείς ισχυρισμούς κατά του υποψήφιου συντρόφου της Χάρις, του κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ.

Την Παρασκευή 25/10, το FBI επιβεβαίωσε τον ρόλο της Μόσχας στη δημιουργία ενός τρίτου βίντεο που υποτίθεται ότι έδειχνε την καταστροφή επιστολικών ψηφοδελτίων στην Πενσυλβάνια. Οι τοπικοί εκλογικοί αξιωματούχοι απέρριψαν γρήγορα το βίντεο ως ψευδές.

Η εκστρατεία της Μόσχας δεν θα τελειώσει τη μέρα των εκλογών. Αντιθέτως, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών προβλέπουν ότι η Ρωσία θα εκμεταλλευτεί τους ισχυρισμούς περί εκλογικών παρατυπιών για να υποδηλώσει ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα.

Η Ρωσία έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι επιδιώκει να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές.

Ιρανικές επιχειρήσεις χακαρίσματος και διαρροών

Το Ιράν κατηγορείται ότι χάκαρε συνεργάτες της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και πρόσφερε τις κλεμμένες επικοινωνίες σε οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και Δημοκρατικούς με την ελπίδα ότι θα προκύψουν επιζήμιες ιστορίες που θα μπορούσαν να πλήξουν τις προοπτικές του Ρεπουμπλικάνου. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στάλθηκαν σε άτομα που συνδέονται με την εκστρατεία του προέδρου Τζο Μπάιντεν, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάποιος απάντησε, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε τον περασμένο μήνα κατηγορίες σε τρεις Ιρανούς χάκερ που παραμένουν ελεύθεροι, κατηγορώντας τους για μια πολυετή επιχείρηση με στόχο ένα ευρύ φάσμα θυμάτων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν περιγράψει το χακάρισμα ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας παρέμβασης στις εκλογές που το Ιράν αντιλαμβάνεται ως ιδιαίτερα σημαντικές.

Το Ιράν, λένε, έχει καταστήσει σαφή την αντίθεσή του στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Η κυβέρνησή του τερμάτισε μια πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη, επέβαλε εκ νέου κυρώσεις και διέταξε τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, μια πράξη που ώθησε τους Ιρανούς ηγέτες να ορκιστούν εκδίκηση.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν χρηματοδότησε και υποστήριξε επίσης κρυφά διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι ιρανικές αρχές έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι η χώρα προσπαθεί να επηρεάσει τις εκλογές. Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα δήλωση στην οποία ανέφερε: «Το Ιράν δεν έχει ούτε κίνητρο ούτε πρόθεση να παρέμβει στις αμερικανικές εκλογές».

Μια ουδέτερη Κίνα;

Οι αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών πιστεύουν ότι η Κίνα διατηρεί μια πιο ουδέτερη στάση στις εκλογές, στοχεύοντας τους υποψηφίους και των δύο κομμάτων με βάση τις θέσεις τους σε θέματα καίριας σημασίας για το Πεκίνο, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της Ταϊβάν.

Αλλά η κινεζική κυβέρνηση λειτουργεί εδώ και χρόνια μια εξελιγμένη επιχείρηση χάκινγκ που στοχεύει σε όλα τα είδη της δυτικής ζωής και βιομηχανίας και η οποία ξεπερνά κατά πολύ την επιρροή των εκλογών, σύμφωνα με την Washington Post.

«Από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι τον πρόεδρο, θέλουν πρόσβαση», δήλωσε ο Άνταμ Ντάρα, πρώην πολιτικός αναλυτής της CIA, ο οποίος είναι τώρα αντιπρόεδρος πληροφοριών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας ZeroFox, η οποία παρακολουθεί τις ξένες διαδικτυακές απειλές.

Στις 25/10, κυκλοφόρησε η είδηση ότι Κινέζοι χάκερς, στο πλαίσιο μιας πολύ ευρύτερης κατασκοπευτικής προσπάθειας, είχαν βάλει στο στόχαστρο κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν ο Τραμπ, ο υποψήφιος συνεργάτης του Τζέι Ντι Βανς και άτομα που σχετίζονται με την εκστρατεία της Χάρις. Δεν ήταν άμεσα σαφές σε ποια δεδομένα, αν υπήρχαν, είχαν αποκτήσει πρόσβαση.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες και δεν μπορεί να σχολιάσει, αλλά υποστήριξε ότι η Κίνα πέφτει τακτικά θύμα κυβερνοεπιθέσεων και αντιτίθεται στη δραστηριότητα αυτή.

Πηγή: Reuters, Washington Post

