Μαχητές της Χαμάς νταντεύουν παιδιά από το Ισραήλ (video)

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, η Χαμάς έδωσε σήμερα Παρασκευή (13/10) στη δημοσιότητα πλάνα με μαχητές της οργάνωσης να κρατούν και να νταντεύουν παιδιά από το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της μαζικής εισβολής και σφαγής Ισραηλινών.

Δείτε το βίντεο:

BREAKING: Hamas released on Friday footage of terrorists holding Israeli toddlers and children on Saturday, during the mass infiltration and massacre of Israelis. pic.twitter.com/IhDU6U1ubH