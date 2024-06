Καναδάς: Σπασμένος αγωγός ύδρευσης αναστατώνει τo Kάλγκαρι – Με το σταγονόμετρο η χρήση του νερού για 1,4 εκατ. κατοίκους

Όχι ντους, όχι μπάνιο, όχι πλύσιμο πιάτων και ρούχων: οι δημοτικές αρχές του Κάλγκαρι, στον δυτικό Καναδά, έδωσαν χθες, Πέμπτη, εντολή για άκρως περιορισμένη χρήση νερού στους 1,4 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης για αόριστο χρονικό διάστημα, μετά τη ρήξη μεγάλου αγωγού ύδρευσης.

Μήνυμα για «κρίσιμο συναγερμό όσον αφορά την παροχή νερού» εστάλη χθες το ξημέρωμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, προειδοποιώντας ότι η στάθμη του νερού “έχει φτάσει σε οριακά επίπεδα», γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο στις δυνατότητες παροχής νερού στον πληθυσμό και στην ετοιμότητα σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Απευθύνοντας έκκληση στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις να περιορίσουν τη χρήση νερού, η δήμαρχος Τζιοτί Γκόντεκ συνέστησε στον κόσμο “να μην κάνει ντους ή μπάνιο, ούτε να πλένει τα πιάτα ή τα ρούχα” έως ότου επιλυθεί η κατάσταση.

Στη συνοικία στην οποία έσπασε ο αγωγός ύδρευσης, τα αυτοκίνητα κινούνται μέσα σε ποτάμια νερού που έχει κατακλύσει τους δρόμους, ενώ έχει δοθεί σύσταση στους κατοίκους να βράζουν νερό για να πίνουν ή να πλένουν τα δόντια τους.

“Κάθε σταγόνα μετρά μέχρι να επιδιορθωθεί (το πρόβλημα). Όλοι οι κάτοικοι της πόλης πρέπει να μείνουν ενωμένοι”, δήλωσε η Σου Χένρι, υπεύθυνη της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Κάλγκαρι σε συνέντευξη Τύπου.

