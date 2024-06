Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας καταγγέλλει το Ισραήλ για τη μεταχείριση που επιφυλάσσει σε Παλαιστίνιους εργαζομένους

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), Ζιλμπέρ Ουνγκμπό, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του οργανισμού στη Γενεύη επέκρινε την ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων των Παλαιστινίων εργαζομένων στο Ισραήλ από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας και απεύθυνε έκκληση να τερματιστούν οι περιορισμοί που τους εμποδίζουν να εργαστούν.

Η μεταχείριση που επιφυλάσσει το Ισραήλ προς τους Παλαιστίνιους εργάτες βρίσκεται στο μικροσκόπιο της εξειδικευμένης υπηρεσίας του ΟΗΕ εδώ και δεκαετίες, όμως πλέον η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σοβαρά, αφού από τις 7 Οκτωβρίου και μετά περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχασαν τις θέσεις εργασίας τους σε ισραηλινές επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Παράλληλα, για περίπου 200.000 Παλαιστίνιους έχει απαγορευτεί η είσοδος στα ισραηλινά εδάφη για λόγους ασφαλείας.

«Είναι η πιο δύσκολη χρονιά για τους Παλαιστίνιους εργάτες από το 1967», τόνισε ο γενικός διευθυντής της ΔΟΕ, αναφερόμενος στο έτος που το Ισραήλ κατέλαβε τα Υψώματα του Γκολάν από τη Συρία, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Ιορδανία και τη Λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο.

Περιγράφοντας τις συνθήκες εργασίας των Παλαιστινίων, ο Ζιλμπέρ Ουνγκμπό σχολίασε ότι τα εργασιακά τους δικαιώματα έχουν ισοπεδωθεί και ζήτησε από το Ισραήλ να ανοίξει και πάλι την αγορά εργασίας του.

