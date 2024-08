Μ. Ανατολή: Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στον Λευκό Οίκο μετά την ιρανική ΝΟΤΑΜ – Προληπτικό πλήγμα εξετάζει το Ισραήλ

Με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για ιρανική επίθεση εντός 24- 48 ωρών, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Τζο Μπάιντεν με δεδομένο ότι το Ιράν εξέδωσε NOTAM (ειδοποίηση πτητικών λειτουργιών) για το κέντρο, τα δυτικά και τα βορειοδυτικά της χώρας, συμβουλεύοντας τα αεροσκάφη να αλλάξουν τα δρομολόγιά τους.

Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απείλησε εκ νέου το Ισραήλ προειδοποιώντας ότι «σκάβει τον τάφο του» με τις ενέργειές του στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. «Το Ιράν δεν επιδιώκει κλιμάκωση αλλά πιστεύει ότι πρέπει να τιμωρήσει το Ισραήλ, σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση της Τεχεράνης όπου μετά την επίσκεψη του Ιορδανού υπουργού Εξωτερικών μετέβη ο γενικός γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην υπουργός Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες μεταφέρουν μοίρα μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή και διατηρούν ένα αεροπλανοφόρο κοντά για να βοηθήσουν το Ισραήλ, πιέζουν επίσης τον Νετανιάχου να ενισχύσει τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Εκτιμάται ότι η επίτευξη εκεχειρίας θα μπορούσε να αποτρέψει την κλιμάκωση, αφού η Χεζμπολάχ επιτίθεται στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Γάζα.

Ωστόσο μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, οι δυνάμεις του Ισραήλ εξουδετέρωσαν ακόμα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς και σύμφωνα με τον IDF, νεκρός από χτύπημα στη Λωρίδα της Γάζας, έπεσε ο υπουργός οικονομίας της οργάνωσης, Αμπντ αλ-Φατάχ αλ-Ζαρίι.

