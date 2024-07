Λωρίδα της Γάζας: Αιματηρό ισραηλινό πλήγμα με δεκάδες νεκρούς και τουλάχιστον 289 τραυματίες στην Χαν Γιουνίς

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον 71 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κι άλλοι 289 τραυματίστηκαν από μία επίθεση των Ισραηλινών στην Χαν Γιουνίς.

Το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού ανέφερε το Σάββατο ο στρατός του είχε βάλει στο στόχαστρο τον στρατιωτικό αρχηγό της Χαμάς σε ένα χτύπημα κατά του Χαν Γιουνίς στη Γάζα.

Footage circulating on social media of the Israeli army's latest strike in the southern Gazan city of Khan Yunis https://t.co/J1V3JB2pSi