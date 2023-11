Live: Boμβαρδίστηκε για τρίτη φορά ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζαμπαλίγια – Επίθεση και σε σχολείο

Το ανθρωπιστικό δράμα για τους αμάχους στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια μεγαλώνει καθώς ο ισραηλινός στρατός φαίνεται ότι προχώρησε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε τρίτο βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας αυξάνοντας τα θύματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera αλλά και παλαιστινιακών αρχών από τους βομβαρδισμούς υπάρχουν θύματα ενώ ρουκέτες έπληξαν σχολείο στον Τζαμπάλια στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

Israeli air strikes have targeted Jabalia refugee camp for the third time, reports Al Jazeera Arabic.



Η επίθεση στον καταυλισμό των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διαμένουν συνολικά 116.000 πολίτες είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο κύμα οργής στον μουσουλμανικό και στον δυτικό κόσμο καθώς κάτω από συντρίμμια ανασύρονται συνεχώς πολίτες, στην πλειονότητά τους γυναικόπαιδα.

Israeli air raids continue to intensify on Gaza refugee camps. But why are Palestinians residing in these camps?



Τα θύματα από τους προηγούμενους δύο βομβαρδισμούς την Τζαμπαλίγια, ανέρχονται σε 195, οι τραυματίες σε 770 και επιπλέον αγνούνται 120 άτομα.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτούν στα σόσιαλ μίντια Παλαιστίνιοι το πρωί της Κυριακής ισραηλινές ρουκέτες έπληξαν σχολείο των Ηνωμένων Εθνών, στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια, στο οποίο έχουν βρει κατάλυμα πολίτες.

Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό που έγινε την Τρίτη του μεγαλύτερου προσφυγικού καταυλισμού της Λωρίδας της Γάζας, ένα πλήγμα που ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε, αναφέροντας ότι είχε στο στόχαστρο έναν από τους υπευθύνους της επίθεσης της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη, η υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός χτύπησε ξανά τον προσφυγικό καταυλισμό και ότι αυτός ο νέος βομβαρδισμός σκότωσε ολόκληρες οικογένειες.



