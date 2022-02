Κρίση στην Ουκρανία: Ισχυρή έκρηξη στο Ντονέτσκ κοντά σε κυβερνητικό κτήριο των αυτονομιστών

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε αργά το απόγευμα στο Ντονέτσκ κοντά σε κυβερνητικό κτήριο των αυτονομιστών, στο Ντονμπάς, την περιοχή των ρωσόφωνων αυτονομιστών, στην ανατολική Ουκρανία. Την είδηση μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για νέους βομβαρδισμούς στο Λουγκάνσκ. Η επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή, εντείνει την ανησυχία για επιδείνωση της ρωσο-ουκρανικής κρίσης.

Η έκρηξη στο Ντονέτσκ προκλήθηκε από παγιδευμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

#FLASH—#Donetsk, #DPR, #Donbass—Video from the site of car bomb explosion in centre of Donetsk. https://t.co/o3kbFIe8ZZ pic.twitter.com/30SVtne6cn

— Gleb Bazov (@gbazov) February 18, 2022