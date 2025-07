Σομαλία: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στο αεροδρόμιο του Μογκαντίσου – Δείτε βίντεο

Στρατιωτικό ελικόπτερο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από συντριβή στο αεροδρόμιο του Μογκαντίσου στη Σομαλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το πρακτορείο Reuters, στο ελικόπτερο υπήρχαν 8 επιβαίνοντες.

«Ακούσαμε την έκρηξη και είδαμε καπνό και φλόγες πάνω από ένα ελικόπτερο. Ο καπνός κάλυψε εξ ολοκλήρου το ελικόπτερο. Δεν ξέρουμε αν προσγειωνόταν ή απογειωνόταν», δήλωσε στο Reuters ο Farah Abdulle, ένας από το προσωπικό του αεροδρομίου.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν το αεροσκάφος ανήκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην αποστολή σταθεροποίησης και υποστήριξης της Αφρικανικής Ένωσης, γνωστή ως AUSSOM.

BREAKING UPDATE: AUSSOM (African Union Support and Stabilization Mission in Somalia) helicopter carrying 8 people onboard crashes at Aden Adde Airport in Mogadishu. – SONNA pic.twitter.com/p1adlCkflh