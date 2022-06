Κρεμλίνο: Αντίποινα για τον «αποκλεισμό» του Καλίνιγκραντ – Ακόμη και εις θάνατον οι Αμερικανοί «μισθοφόροι»

Διαστάσεις λαμβάνει η διαμάχη Ρωσίας – Λιθουανίας μετά την απαγόρευση που επέβαλε η χώρα της Βαλτικής στη μεταφορά αγαθών στο Καλίνινγκραντ λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης στη Μόσχα για εξηγήσεις, ενώ στον ρωσικό θύλακα, που βρίσκεται μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας, μετέβη ο «πανίσχυρος» Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, προειδοποιώντας με αντίποινα. ‘Ηδη παρατηρούνται ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προβλέπει κλιμάκωση διπλωματική και στρατιωτική από την πλευρά της Μόσχας, ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Oι Ουκρανοί παραδέχονται ότι ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την προέλασή του, έχοντας καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του Σεβεροντονέτσκ, με εξαίρεση το εργοστάσιο χημικών του Αζότ, όπου έχουν αναζητήσει καταφύγιο εκατοντάδες άμαχοι.

Στον ουκρανικό νότο, στην κατεχόμενη Χερσώνα θα αρχίσει να εκπέμπει η ρωσική τηλεόραση, σε μία ακόμη προσπάθεια της Ρωσίας να εδραιώσει την κυριαρχία της στις κατεχόμενες περιοχές.

Χθες το πρωί η Μόσχα κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι έπληξαν τρεις πλατφόρμες γεώτρησης της εταιρείας Tchernomorneftegaz, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις εργαζόμενοι να τραυματιστούν και άλλοι επτά να αγνοούνται.

Πρόκειται για το πρώτο πλήγμα εναντίον υπαεράκτιων υποδομών γεώτρησης υδρογονανθράκων στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Κρεμλίνο: Οι 2 Αμερικανοί διέπραξαν εγκλήματα και θα λογοδοτήσουν

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της Μόσχας για τους δύο Αμερικανούς, που αιχμαλωτίστηκαν στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν καλύπτονται από τις Συμβάσεις της Γενεύης καθώς δεν ανήκουν στον ουκρανικό στρατό.

«Είναι μισθοφόροι κι έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες στο έδαφος της Ουκρανίας. Ενέχονται σε πυροβολισμούς και πυρά πυροβολικού κατά του στρατιωτικού μας προσωπικού. Εχουν θέσει σε κίνδυνο τις ζωές τους (των Ρώσων στρατιωτών). Θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματα που διέπραξαν», τόνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι δύο Αμερικανοί φέρεται να βρίσκονται στην υποστηριζόμενη από τη Ρωσία αυτονομιστική περιοχή του Ντόνετσκ στην ανατολική Ουκρανία.

