Μπουρλά για εμβόλιο Pfizer: Κάναμε αίτηση σε EMA για τις ηλικίες 12-15

Αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) κατέθεσε η Pfizer για έγκριση του εμβολίου της και για τις ηλικίες 12 έως 15 ετών. Τη σχετική είδηση έκανε γνωστή ο CEO της φαρμακοβιομηχανίας, Άλμπερτ Μπουρλά με ανάρτηση στο Twitter.

«Συμμεριζόμαστε την επείγουσα ανάγκη να επεκτείνουμε την έγκριση του εμβολίου της Pfizer-BioNTech # COVID19 για να συμπεριλάβουμε νεότερους πληθυσμούς. Σήμερα, με υπερηφάνεια, καταθέσαμε αίτηση στον ΕΜΑ για να επεκτείνουμε την άδεια κυκλοφορίας υπό αίρεση για τους εφήβους των ηλικιών 12 έως 15 ετών».

We share the urgency to expand the authorization of the Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine to include younger populations. Today we proudly submitted a request to @EMA_News to extend the Conditional Marketing Authorization for adolescents ages 12 to 15.

