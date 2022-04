Μίνο Ραϊόλα: Όχι, δεν πέθανα

Η είδηση του θανάτου του Μίνο Ραϊόλα σε ηλικία 54 ετών έκανε τον γύρο του κόσμου το μεσημέρι της Πέμπτης (28/4).

Ωστόσο, σύμφωνα με τον γιατρό του διάσημου μάνατζερ, Αλμπέρτο Ζανγκρίλο, ο Μίνο Ραϊόλα δεν έχει πεθάνει και μάχεται για τη ζωή του.

Dr. Alberto Zangrillo from San Raffaele Hospital in Milano tells Ansa on Mino Raiola conditions: “I’m outraged by the phone calls from pseudo-journalists speculating on the life of a man who is fighting to survive”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2022