ΕΜΑ: Τα 4 εγκεκριμένα εμβόλια στην ΕΕ που προστατεύουν από τη μετάλλαξη Δέλτα

Με ανάρτηση στο Twiiter o Eυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, EMA, ανακοινώνει ότι «φαίνεται πως τα τέσσερα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύουν έναντι όλων των μεταλλαγμένων στελεχών, συμπεριλαμβανόμενης της παραλλαγής Δέλτα»

It seems that the 4 vaccines authorised in the EU 🇪🇺 protect against all strains, including the delta variant. First real-world data suggest that:

➡️2 doses of vaccines protect against the delta variant

➡️antibodies from the approved vaccines neutralise this variant. #EMAPresser — EU Medicines Agency (@EMA_News) July 1, 2021



Συγκεριμένα αναφέρει ότι:

Δύο δόσεις των εμβολίων προστατεύουν έναντι της παραλλαγής Δέλτα

Αντισώματα από τα εγκεκριμένα εμβόλια εξουδετερώνουν αυτή την παραλλαγή

Για τις ενισχυτικές δόσεις, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων σημειώνει πως βρίσκεται σε επαφή με τους παρασκευαστές των εμβολίων για να συζητηθεί η πιθανή χρήση μιας ενισχυτικής δόσης και να καθοριστεί η καλύτερη χρονική περίοδος και η καλύτερη στρατηγική. «Σε αυτό το στάδιο δεν είναι ξεκάθαρο αν οι ενισχυτικές δόσεις θα είναι απαραίτητες ώστε τα εμβόλια κατά της Covid-19 να διατηρήσουν την προστασία τους».

EMA is in touch with vaccine developers to discuss the potential use of a booster dose and to determine the best timing and the best strategy. At this stage it is unclear whether booster doses will be necessary for the #COVID19vaccines to maintain their protection. #EMAPresser — EU Medicines Agency (@EMA_News) July 1, 2021

Currently EMA can’t make a recommendation on use of different #COVID19vaccines for the 2 doses. Interim results from studies in 🇪🇸 🇩🇪 & 🇬🇧 show good immune response & no safety concerns. More data are awaited shortly. EMA is reviewing data as they become available. #EMAPresser — EU Medicines Agency (@EMA_News) July 1, 2021

«Προς το παρόν ο EMA δεν μπορεί να κάνει σύσταση για τη χρήση διαφορετικών εμβολίων κατά της Covid 19 για τις δυο δόσεις. Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα από μελέτες σε Ισπανία, Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν καλή ανοσοποιητική απόκριση ενώ δεν υπάρχουν θέματα ασφαλείας. Περισσότερα στοιχεία αναμένονται σύντομα» τονίζει επίσης ο ΕΜΑ.

Ο οργανισμός ζητά την επιτάχυνση των εμβολιασμών και τη διατήρηση των μέτρων Δημόσιας Υγείας, ως αναγκαία εργαλεία για την μάχη κατά της πανδημίας. «Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι ευάλωτοι και οι ηλικιωμένοι θα ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατόν τον εμβολιασμό τους για να προστατευτούν από περαιτέρω διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα».