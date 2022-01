Διπλωματικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση Τζόκοβιτς – Το «ευχαριστώ» του κορυφαίου τενίστα για την υποστήριξη του κόσμου

Το σασπένς στην υπόθεση Τζόκοβιτς συνεχίζεται. Με το ζήτημα να λαμβάνει και διπλωματικές διαστάσεις μεταξύ Αυστραλίας-Σερβίας, η Αυστραλή υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως ο αθλητής είναι ελεύθερος να φύγει όποτε θελήσει.

«Ο κ. Τζόκοβιτς δεν κρατείται αιχμάλωτος στην Αυστραλία. Είναι ελεύθερος να φύγει όποια στιγμή επιλέξει και μάλιστα η υπηρεσία Συνοριακό Ελέγχου θα τους διευκολύνει…», είπε η Κάρεν Άντριους.

Το θρίλερ με την απέλαση του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο έχει παραταθεί μέχρι τη Δευτέρα οπότε και θα εκδικαστεί η έφεσή του στην ακύρωση της βίζας του.

Πλήθος κόσμου διαδήλωσε και πάλι υπέρ του Σέρβου τενίστα έξω από το Κοινοβούλιο της χώρας στο Βελιγράδι ενώ μέσω του Instagram ήρθε και η πρώτη αντίδραση της συζύγου του Τζόκοβιτς.

«Ο μόνος νόμος που θα πρέπει όλοι να σεβόμαστε σε κάθε σύνορο είναι η αγάπη και ο σεβασμός για τον άνθρωπο. Η αγάπη και η συγχώρεση δεν είναι ποτέ λάθος», αναφέρει η Γελένα Τζόκοβιτς.

Κριτική στον τρόπο χειρισμού της κατάστασης από την αυστραλιανή πλευρά άσκησε ο ομογενής τενίστας, Νικ Κύργιος.

«Πιστεύω ξεκάθαρα πως πρέπει να αναλαμβάνεις δράση, εμβολιάστηκα για τους άλλους και για την υγεία της μητέρας μου, αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης με τον Νόβακ, είναι κακός, πολύ κακός. Eίναι ένας από τους σπουδαιότερους πρωταθλητές αλλά στο τέλος της ημέρας, είναι άνθρωπος. Μπορείτε και καλύτερα», έγραψε στο twitter o Κύργιος.

Look I definitely believe in taking action, I got vaccinated because of others and for my mums health, but how we are handling Novak’s situation is bad, really bad. Like these memes, headlines, this is one of our great champions but at the end of the day, he is human. Do better.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 7, 2022