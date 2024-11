«Κόκκινος» συναγερμός στη Βαρκελώνη για ακραία καιρικά φαινόμενα – Δρόμοι ποτάμια, πλημμύρισε το αεροδρόμιο (δείτε βίντεο)

Σε κόκκινο συναγερμό για ισχυρές βροχοπτώσεις βρίσκεται τις τελευταίες ώρες και η Βαρκελώνη, με τις αρχές να προειδοποιούν για ακραίο κίνδυνο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Οι καταιγίδες συνεχίζουν να κατακλύζουν την περιοχή, η Ισπανία συνεχίζει να δοκιμάζεται, οι υποδομές έχουν πλημμυρίσει και οι δρόμοι μέσα σε λίγες ώρες έχουν γίνει ποτάμια.

Η τοπική κυβέρνηση της Καταλονίας ειδοποίησε ήδη από χθες τους κατοίκους για ισχυρές βροχοπτώσεις σε εννέα περιοχές της Καταλονίας.

🔴 ❗️ RED WARNING for Barcelona Coastline. Extreme danger due to torrential rain!



This is in Castelldefels in the province of Barcelona in Catalonia, Spain…pic.twitter.com/qRVooGNGKH