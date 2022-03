Και δεύτερος δημοσιογράφος του Fοχ News σκοτώθηκε στην Ουκρανία

Ένας δεύτερος δημοσιογράφος που εργαζόταν για το Fox News Channel σκοτώθηκε στην Ουκρανία στο ίδιο δυστύχημα στο οποίο ένας εικονολήπτης του Fox έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό τους επλήγη τη Δευτέρα από εισερχόμενα πυρά, ανακοίνωσε σήμερα το καλωδιακό δίκτυο.

Η Ολεκσάντρα “Σάσα” Κουβσινόβα, που εργαζόταν ως σύμβουλος του Fox News, σκοτώθηκε μαζί με τον εικονολήπτη Πιέρ Ζακρζέφσκι, ανακοίνωσε το αμερικανικό δίκτυο.

His Ukrainian colleague Oleksandra Kuvshynova was killed as well.

Another Fox News journalist Benjamin Hall was badly injured. The incident took place just northwest of Kyiv. pic.twitter.com/qFOpF54Fty

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 15, 2022