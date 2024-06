Ισραήλ – Χεζμπολάχ: Στην ανατολική Μεσόγειο το “Αϊζενχάουερ” υπό το φόβο ανάφλεξης – 100.000 άμαχοι εγκατέλειψαν τη μεθόριο με το Λίβανο

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο “Αϊζενχάουερ” σπεύδει στην ανατολική Μεσόγειο, για να συνδράμει το Ισραήλ σε ενδεχόμενη ανάφλεξη την ώρα που η φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ του νοτίου Λιβάνου έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο με συντεταγμένες και φωτογραφίες από ισραηλινές στρατηγικές τοποθεσίες. Στις φωτογραφίες, που έχουν ληφθεί από αέρος, διακρίνονται μεταξύ άλλων ο πυρηνικός αντιδραστήρας στην έρημο Νεγκέβ, το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και η αεροπορική βάση Νεβατίμ.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα δήλωσε ότι «σε περίπτωση που ξεσπάσει ολοκληρωτικός πόλεμος στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ θα πολεμήσει χωρίς κανόνες και όρια».

BREAKING: #Hezbollah releases a new video marked “To whom it may concern,” with new footage & the coordinates of

strategic coordinates of Israeli facilities that will be targeted in case of war on #Lebanon, including #Ben_Gurion airport… pic.twitter.com/6psLv1BxGB — Hala Jaber (@HalaJaber) June 22, 2024

Xιλιάδες φιλοιρανοί μαχητές από τη Μέση Ανατολή δηλώνουν έτοιμοι να πολεμήσουν στο πλευρό της Χεζμπολάχ εάν χρειαστεί.

Ηγετικό στέλεχος «στον άξονα της αντίστασης» σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στον ανατολικό Λίβανο, καθώς οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε όλο και μεγαλύτερο βάθος.

Εκατό χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν απομακρυνθεί από τον βορρά

Η Χεζμπολάχ έχει χάσει πάνω από 300 μαχητές της, ενώ 100.000 ισραηλινοί άμαχοι έχουν εγκαταλείψει το βόρειο Ισραήλ, καθώς οι πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ και τα ισραηλινά αντίποινα πυκνώνουν.

Ataque de Hezbollah al norte de Israel. ¿Y los que gritan cese al fuego? pic.twitter.com/4Km6gotf7L — SissiEmperatriz 🇮🇱 (@GabyLob) June 23, 2024

Κι ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των Χούθι της Υεμένης ότι χτύπησαν το Αιζενχάουερ, το αμερικανικό αεροπλανόφορο αναχώρησε από την Ερυθρά Θάλασσα με προορισμό την ανατολική Μεσόγειο υπό το φόβο κορύφωσης της έντασης στο βόρειο μέτωπο.

⚡️BREAKING:



Iran has released scenes of monitoring the aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower with drones while passing through the Strait of Hormuz.



The IRGC warned the US to leave all aircraft on the aircraft carrier while you pass through pic.twitter.com/3WbycA7uq8 — Iran Observer (@IranObserver0) November 28, 2023

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Γιόαβ Γκαλάντ, μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον,όπου θα έχει κρίσιμες συνομιλίες για το μέλλον του πολέμου, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σοκ από την εικόνα τραυματία Παλαιστινίου δεμένου σε ισραηλινό τζιπ

Aυξάνεται η ανησυχία και για την έξαρση βίας στη Δυτική Οχθη. Σοκ προκαλεί η εικόνα ενός τραυματισμένου Παλαιστινίου, τον οποίο Ισραηλινοί στρατιώτες έδεσαν στο καπό ενός στρατιωτικού τζιπ και τον μετέφεραν στους δρόμους της Τζενίν.

🚨 BBC mostra al pubblico una scena da Mad Max: uno scudo umano usato dall’IDF durante le operazioni di annessione di fatto della Cisgiordania, in corso in questi giorni. Un evento ormai sempre più normalizzato.



«Ora vi portiamo in Medio Oriente… Abbiamo delle immagini dalla… pic.twitter.com/ZPyD0rY6vY — Paolo Mossetti (@paolomossetti) June 23, 2024

Σε ανακοίνωσή αναφέρεται είχε προηγηθεί ανταλλαγή πυρών με τον ύποπτο ενώ προστίθεται ότι το περιστατικό δεν συνάδει με τις αξίες του ισραηλινού στρατού και θα διερευνηθεί.

Επί μία ώρα ζητούσαμε ένα ασθενοφόρο. Καλέσαμε να έρθει, αλλά δεκαπέντε λεπτά μετά, έφθασαν δύο στρατιωτικά τζιπ. Οι στρατιώτες μας είπαν να γυρίσουμε και να μην βλέπουμε. Τον έβαλαν στο καπό του τζιπ και τον πήραν, ανέφεραν παλαιστινιακές πηγές.

Νέες επιθέσεις στη Ράφα – Eπεισόδια στο Τελ Αβίβ

Πηγές της Χαμάς κάνουν λόγο για πάνω από 100 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε ολόκληρη τη Γάζα, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια μετά το ισραηλινό χτύπημα στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι στην πόλη της Γάζας.

Εντείνεται όμως και η λαϊκή οργή στο εσωτερικό του Ισραήλ. Σε συγκρούσεις με την αστυνομία κατέληξε η μεγαλύτερη αντικυβερνητική διαδήλωση, που έχει πραγματοποιηθεί από την έναρξη του πολέμου, στο Τελ Αβίβ.

Scuffles between police and protesters demanding resignation of Israel government(Tel Aviv) 2206024 / Handgemeen tussen politie en demonstranten die het aftreden van de Israëlische regering eisen (Tel Aviv) pic.twitter.com/nZL7vV6CNJ — john l (@Maeestro) June 23, 2024

Φωνάζοντας συνθήματα κατά του Νετανιάχου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός κι επιστροφή των ομήρων

Ρεπορτάζ: Ευγενία Μυρίδου, Παντελής Γκόνος

