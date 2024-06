Δυτική Όχθη: Οργή προκαλεί βίντεο που δείχνει τραυματισμένο Παλαιστίνιο δεμένο πάνω στο καπό ενός ισραηλινού στρατιωτικού οχήματος

Αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο που δείχνει τραυματισμένο Παλαιστίνιο να μεταφέρεται δεμένος στο καπό ενός στρατιωτικού οχήματος στη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη.

Οι Δυνάμεις Αμυνας του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν σήμερα το περιστατικό, μια ημέρα αφότου συνέβη, προκαλώντας την οργή των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα social media δείχνει το τζιπ με τον άνδρα δεμένο πάνω στο καπό να περνάει μπροστά από δύο ασθενοφόρα.

Οι στρατιώτες κατηγορήθηκαν ότι κακομεταχειρίστηκαν τον τραυματισμένο άνδρα χρησιμοποιώντας τον ως “ανθρώπινη ασπίδα” στη διάρκεια της επιχείρησης. Κάποιοι μάλιστα χρήστες των σόσιαλ μίντια έγραψαν ότι θυμίζει σκηνή από την ταινία Mad Max.

In 1981, Mad Max the Road Warrior was released



The post apocalyptic villains were so evil that they tied prisoners to the front of their cars as human shields



This seemed far-fetched and unrealistic until the IDF got caught doing just that today pic.twitter.com/4akPUSBf2W