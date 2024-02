Ισραήλ: Την παραίτηση Νετανιάχου και πρόωρες εκλογές ζήτησαν χιλιάδες διαδηλωτές – «Πρωτοφανή» επεισόδια

Χιλιάδες εξοργισμένοι διαδηλωτές, απαίτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης Νετανιάχου. Τα κανόνια νερού και τα δακρυγόνα, πυροδότησαν ακόμα πιο σκληρές εικόνες. Διαδηλωτές έδωσαν μάχη σώμα με σώμα με την αστυνομία και δεκάδες τραυματίστηκαν. Πάνω από 20 άτομα συνελήφθησαν. Κάμερα κινητού καταγράφει έφιππο αστυνομικό να χτυπά με μαστίγιο διαδηλωτή στο κεφάλι.



Πολλοί άνθρωποι είναι νεκροί και από τις δύο πλευρές, υποστήριξε διαδηλωτής επαναλαμβάνοντας τα πάγια αιτήματα της νέας διαμαρτυρίας για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός.

Anti-government protesters took to the streets of Tel Aviv demanding the resignation of Prime Minister Benjamin Netanyahu.



