Ισραήλ: 11 νεκροί και σχεδόν 300 τραυματίες από ιρανικούς πυραύλους – Κρίσιμες ώρες σε Χάιφα, Τελ Αβίβ

Μετά την ολονύκτια πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, οι κάτοικοι του Τελ Αβίβ αξιολογούν τις ζημιές και αναζητούν τους αγαπημένους τους.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις νυχτερινές επιθέσεις στο Τελ Αβίβ και στο λιμάνι στη Χάιφα, ενώ σχεδόν 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει τέσσερις σορούς στην Πετάχ Τίκβα κοντά στο Τελ Αβίβ, τρεις στη Χάιφα και μία στο προάστιο Μπνέι Μπρακ του Τελ Αβίβ. Περιλαμβάνει επίσης δύο πτώματα που ανασύρθηκαν μετά από προηγούμενο χτύπημα στο Μπατ Γιαμ και έναν ακόμη νεκρό σε απροσδιόριστη τοποθεσία.

Στην ιρανική πλευρά οι νεκροί από την Παρασκευή είναι τουλάχιστον 224 και οι τραυματίες περισσότεροι από χίλιοι, όπως ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δήλωσαν ότι αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας επιτέθηκαν σε κέντρα διοίκησης της Δύναμης Κουντς στην Τεχεράνη, βασιζόμενα σε ακριβείς πληροφορίες.

Η Δύναμη Κουντς είναι ένας ισχυρός κλάδος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που στέλνει μαχητές στο εξωτερικό και κατευθύνει και χρηματοδοτεί ξένες τρομοκρατικές ομάδες όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Οι IDF λένε ότι τα κέντρα που χτύπησαν χρησιμοποιούνταν από τη Δύναμη Κουντς «για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ μέσω των πληρεξουσίων του ιρανικού καθεστώτος στη Μέση Ανατολή».

Ο Ιρανός πρόεδρος

ζήτησε σήμερα από τους Ιρανούς να επιδείξουν ενότητα και να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους κατά την τέταρτη ημέρα της ισραηλινής επίθεσης εναντίον της χώρας.

«Κάθε πρόβλημα και κάθε διαμάχη θα πρέπει να μπει στην άκρη σήμερα και πρέπει να σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε αυτή την εγκληματική και γενοκτονική επίθεση», υπογράμμισε ο Πεζεσκιάν μιλώντας στο κοινοβούλιο.

Παράλληλα ο Ιρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Ιράν δεν σκοπεύει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, αλλά θα επιμένει στο δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνική ενέργεια και να διεξάγει έρευνες, απηχώντας τις δηλώσεις του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Yechiel Michael Leiter, δήλωσε στο ABC ότι το Ισραήλ κατάφερε να καθυστερήσει σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έπειτα από μια σειρά επιθέσεων στη χώρα, αλλά ότι η πλήρης επιχείρηση ενδέχεται να διαρκέσει «εβδομάδες».

«Τους έχουμε καθυστερήσει δραματικά, αλλά όχι αρκετά», δήλωσε ο Leiter στην εκπομπή «This Week». «Και γι’ αυτό αυτή η σειρά επιθέσεων δεν πρόκειται να τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά μόνο όταν είμαστε απολύτως βέβαιοι – κάτι που μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες – ότι η πυρηνική υποδομή που αποσκοπεί στον εξοπλισμό και στην απειλή κατά του Ισραήλ έχει εξουδετερωθεί.»

Οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε έναν θανατηφόρο κύκλο αντιπαραθέσεων αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε αυτό που αποκάλεσε προληπτικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, επιστήμονες και στρατιωτική ηγεσία.

Ερωτηθείς αν ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ του Ιράν είναι εκτός της λίστας στόχων του Ισραήλ, ο Leiter αρνήθηκε να το αποκλείσει.

«Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι κανείς που απειλεί την καταστροφή του Ισραήλ δεν θα πρέπει να είναι εκτός της λίστας στόχων», δήλωσε ο Leiter. «Η ιδέα είναι να εξουδετερωθεί και να τερματιστεί η πρόθεση του Ιράν να καταστρέψει το Ισραήλ μέσω πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων. Και οποιοσδήποτε μπαίνει εμπόδιο σε αυτό, ή – ή στην πραγματικότητα προωθεί, αυτόν τον σκοπό της καταστροφής του Ισραήλ είναι προφανώς κάποιος που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε».

Ο Leiter δήλωσε ότι το Ισραήλ υπέστη «σημαντικές επιθέσεις» το βράδυ του Σαββάτου, από τις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν εκατοντάδες, αφού το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων που έπληξαν στόχους σε όλη τη χώρα.

«Έχουμε κάποια καλά αμυντικά συστήματα, συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, αλλά δεν σφραγίζουν ερμητικά τον ουρανό. Έτσι, υπάρχει περίπου 10 με 15% αυτών των βαλλιστικών πυραύλων που περνούν».

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, απείλησε ότι οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα υποστούν συνέπειες ως αντίποινα για τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις που έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε κατοικημένες περιοχές του Ισραήλ, με τουλάχιστον 21 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες από την Παρασκευή.

«Ο αλαζονικός δικτάτορας της Τεχεράνης έχει μετατραπεί σε έναν τρομοκρατημένο δολοφόνο που πυροβολεί κατά του ισραηλινού άμαχου πληθυσμού για να αποτρέψει τις επιχειρήσεις των Ενόπλων Δυνάμεών μας που καταστρέφουν τις δυνατότητές του», ανέφερε ο Κατζ σε δήλωσή του, αναφερόμενος προφανώς στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

«Οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα πληρώσουν το τίμημα, και σύντομα», δήλωσε, σε μια φράση που φαίνεται ως απειλή για αντίποινα κατά Ιρανών αμάχων.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο που, όπως λένε, δείχνει αεροπορικές επιδρομές εναντίον Ιρανών στρατιωτών οι οποίοι κατευθύνονταν σε μια τοποθεσία εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων νότια της Τεχεράνης.

Ο ίδιος ο εκτοξευτής βομβαρδίστηκε επίσης, σύμφωνα με τις IDF.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι δήλωσε σήμερα ότι κτίριο της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στο Τελ Αβίβ υπέστη μικρές ζημιές από τα ιρανικά πλήγματα στη χώρα στη διάρκεια της νύχτας.

Υπάρχουν «μερικές μικρές ζημιές που οφείλονται σε δονήσεις από τα πλήγματα από τους ιρανικούς πυραύλους κοντά σε παράρτημα της πρεσβείας στο Τελ Αβίβ», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.

Our @usembassyjlm US Embassy in Israel & Consulate will officially remain closed today as shelter in place still in effect. Some minor damage from concussions of Iranian missile hits near Embassy Branch in @TelAviv but no injuries to US personnel.