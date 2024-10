Ισπανία: Tουλάχιστον 70 νεκροί, πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμοι – Τριήμερο πένθος κήρυξε η κυβέρνηση

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις χειρότερες και πιο φονικές πλημμύρες στην Ισπανία από τον Αύγουστο του 1996. Δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι ενώ πλημμυρισμένα είναι σπίτια και δρόμοι. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε τριήμερο πένθος.

Το τριήμερο πένθος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, υπουργός Εδαφικής Πολιτικής, ο οποίος πρόσθεσε πως ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί στο σημείο αύριο.

Όπως μεταδίδει η El Pais «υπάρχουν τουλάχιστον 70 νεκροί (ανάμεσά τους τουλάχιστον τέσσερα παιδιά), δεκάδες αγνοούμενοι, απομονωμένοι οδηγοί, κάτοικοι σκαρφαλωμένοι στους πάνω ορόφους των σπιτιών τους, χιλιάδες εκτοπισμένοι που δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους χθες το βράδυ, αυτοκίνητα στοιβαγμένα, χωριά πλημμυρισμένα και δρόμοι αποκομμένοι. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι χωρίς ρεύμα».

Οι πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή της Βαλένθια, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν χθες, άφησαν πίσω τους πόλεις και δρόμους αποκλεισμένους από τα νερά και προκάλεσαν χάος σε πολλά χωριά, τα οποία έχουν αποκοπεί από την υπόλοιπη χώρα, ενώ τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη για να φτάσουν εκεί.

(Photo by Jose Jordan / AFP)

Στη διάρκεια της νύχτας, ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της κοινότητας της Βαλένθια, ο Κάρλος Μονθόν, δήλωσε ότι στην περιοχή έχει εντοπιστεί αδιευκρίνιστος αριθμός πτωμάτων, αλλά δεν ανέφερε αριθμό «από σεβασμό στις οικογένειες». «Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, που κανένας δεν έχει ξαναδεί», πρόσθεσε, ενώ σήμερα σημείωσε ότι κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται απομονωμένοι σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση.

“Η κατάσταση είναι τρομερή“, δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες, σημειώνοντας ότι περίπου χίλιοι στρατιωτικοί, υποστηριζόμενοι από ελικόπτερα, βρίσκονται στην περιοχή για να συνδράμουν τα συνεργεία διάσωσης.

Ανάμεσα στις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο βρίσκονται η Λ’Αλκούντια, στην περιφέρεια της Βαλένθια, και η Λετούρ, στην γειτονική επαρχία Αλμπαθέτε (περιφέρεια Καστίλλης-Λα Μάντσα), όπου έξι άνθρωποι αγνοούνται, ενώ τα ορμητικά νερά σάρωσαν δρόμους, παρέσυραν αυτοκίνητα και πλημμύρισαν κτίρια.

(Photo by Jose Jordan / AFP)

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υποστηριζόμενες από drones εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για να μπορέσουν να εντοπίσουν αγνοουμένους. Η άνοδος της στάθμης των υδάτων ήταν τερατώδης, αναφέρουν οι Αρχές, οι οποίες ζήτησαν από τους κατοίκους να μην αποπειραθούν να μετακινηθούν οδικώς, ενώ η κεντρική κυβέρνηση συνέστησε πυρήνα αντιμετώπισης κρίσης, ο οποίος αναμενόταν να συνεδριάσει εκ νέου σήμερα το μεσημέρι παρουσία του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

“Δεν θα σας αφήσουμε μόνους“, δήλωσε ο πρωθυπουργός ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. “Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το καταστροφικό φαινόμενο τελείωσε“, υπογράμμισε. Υπάρχουν “κοινότητες πλημμυρισμένες, οδικές αρτηρίες και δρόμοι αποκομμένοι, γέφυρες που έχουν σπάσει από την ορμητικότητα των νερών“, σημείωσε σε σύντομο τηλεοπτικό διάγγελμα που απηύθυνε από το Μέγαρο Μονκλόα ο Ισπανός πρωθυπουργός, εκφράζοντας την υποστήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους πληγέντες.

(AP Photo/Alberto Saiz)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτοιμη να βοηθήσει την Ισπανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι “έτοιμη να βοηθήσει” την Ισπανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με “μια δραματική κατάσταση“, υπογράμμισε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις φονικές πλημμύρες που έχουν σαρώσει το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

“Ενεργοποιήσαμε το δορυφορικό μας σύστημα Κοπέρνικος (Copernicus) για να βοηθήσουμε να συντονιστούν οι ομάδες διάσωσης και έχουμε ήδη προτείνει να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό μας πολιτικής προστασίας“, σημείωσε η φον ντερ Λάιεν από τις Βρυξέλλες.

Several provinces in the south of Spain flooded due to Hurricane Dana. The death toll from flooding in Valencia has risen to 62, including four children, with at least six missing in Albacete – El Mundo. pic.twitter.com/x7zvJULvbR — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2024

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε δήλωσε επίσης νωρίτερα σήμερα “συντετριμμένος” από τον απολογισμό των φονικών πλημμυρών που σάρωσαν το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, και διαβεβαίωσε ότι θα δοθεί “κάθε απαραίτητη υποστήριξη” στις οικογένειες των θυμάτων. “Συντετριμμένος από την τελευταία είδηση” όσον αφορά τις πλημμύρες, ανέφερε ο ισπανικός βασιλικός οίκος σε μήνυμα που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. “Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συγγενείς (…) Δύναμη, θάρρος και κάθε απαραίτητη υποστήριξη στους πληγέντες“, πρόσθεσε.

(Photo by Jose Jordan / AFP)

Οι δημοτικές αρχές της πόλης Βαλένθια ανακοίνωσαν ότι όλα τα σχολεία θα μείνουν κλειστά σήμερα, όπως και τα δημόσια πάρκα, και ότι όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν. Δώδεκα πτήσεις, που θα προσγειώνονταν στο αεροδρόμιο της Βαλένθια, εκτράπηκαν σε άλλες πόλεις της Ισπανίας λόγω των καταρρακτωδών βροχών και των ισχυρών ανέμων, ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας διαχείρισης αεροδρομίων Aena. Άλλες δέκα πτήσεις που αναμενόταν να αναχωρήσουν ή να φτάσουν στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν.

🚨🚨BREAKING SPAIN VALENCIA ALICANTE AREAS



SIMILAR GEO-ENGINEERING AND HAARP OPERATIONS TO CAUSE LARGESCALE FLOODING UNDER THE DEGUISE OF CLIMATE CHANGE.



FROM SPAIN TO ITALY THERE MUST BE A BLOCK ON GEO-ENGINEERING @EU_Commission



EU HAS BEEN REQUESTED TO INVESTIGATE… pic.twitter.com/HLP00lwZzY — Conlustro Research (@ConlustroR) October 30, 2024

Επίσης ο εθνικός φορέας διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών Adif ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Βαλένθια λόγω των επιπτώσεων της καταιγίδας στα βασικά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας που μετέφερε 276 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην Βαλένθια, όπου κάποιες περιοχές, όπως η Τουρίς και η Ουτιέλ, έχουν καταγράψει 200 χιλιοστά βροχής, και ανέβασε στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα τον συναγερμό σε ορισμένα τμήματα της Ανδαλουσίας. Προειδοποίησε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως αύριο, Πέμπτη.

Dear Spain,



Such horrible news from Valencia province. My deepest condolences to all who suffered from DANA storm.

I hope my followers there are safe. pic.twitter.com/gOOnWQopkB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 30, 2024

Η περιοχή της Βαλένθια και η ισπανική ακτή στη Μεσόγειο υφίστανται εν γένει συχνά το φθινόπωρο το καιρικό φαινόμενο του «γκότα φρία» (ψυχρή σταγόνα), που προκαλεί ξαφνικές και εξαιρετικά σφοδρές πλημμύρες, ορισμένες φορές για αρκετές ημέρες. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τα κύματα καύσωνα και οι καταιγίδες, γίνονται εντονότερα και εμφανίζονται συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Διαβάστε ακόμα:

Κραυγή απόγνωσης από Έλληνα κάτοικο στην περιοχή της Βαλένθιας

Μήνυμα Μητσοτάκη στην Ισπανία για τις πλημμύρες: Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα

Εικόνες και βίντεο ντοκουμέντα που συγκλονίζουν

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα για τις πλημμύρες στη Βαλένθια

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος