Ισπανία: Ο Σάντσεθ υποδέχεται στη Μονκλόα εκπροσώπους της εβραϊκής και μουσουλμανικής κοινότητας – Έκκληση για προσπάθειες ειρήνευσης

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ολοκλήρωσε νωρίτερα τις συναντήσεις του στη Μονκλόα με εκπροσώπους της εβραϊκής και μουσουλμανικής κοινότητας και τους ζήτησε να κινητοποιήσουν όλες τις προσπάθειες για να σταματήσει το κύμα βίας στη Μέση Ανατολή. “Είναι καιρός να κινητοποιήσουμε όλες τις προσπάθειες για να σταματήσει το κύμα βίας και να επιστρέψουμε σε μια διπλωματική και πολιτική λύση. Η κυβέρνηση της Ισπανίας συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια”, έγραψε στο Χ.

