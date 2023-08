 Ισημερινός – Προεδρικές εκλογές: Η κενή θέση του δολοφονηθέντος υποψηφίου «κέρδισε» το ντιμπέιτ των υποψηφίων

Έξι ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στον Ισημερινό, το κεντρώο κόμμα του υποψήφιου Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα, βρήκε τον αντικαταστάτη του, τον δημοσιογράφο Κριστιάν Σουρίτα, για να ηγηθεί της μάχης στις εκλογές αυτές που χαρακτηρίζονται από τον αγώνα κατά της εγκληματικότητας και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Το κόμμα Construye του Φερνάντο Βιγιαβισένσιο επέλεξε τον διάδοχό του, τον 53χρονο Κριστιάν Σουρίτα, για να το εκπροσωπήσει στις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή.

Εφόσον η υποψηφιότητά του επικυρωθεί από την εκλογική επιτροπή CNE, ο Σουρίτα γνωστοποίησε πως θα ακολουθήσει στο ακέραιο το πολιτικό σχέδιο του θανόντα φίλου του.

Ο 59χρονος Βιγιαβισένσιο, που ήταν κι ο ίδιος δημοσιογράφος, ήταν στη δεύτερη θέση στις έρευνες για την πρόθεση ψήφου στις εκλογές όταν σκοτώθηκε από σφαίρα ενώ έφευγε από προεκλογική συγκέντρωση στην πρωτεύουσα, Κίτο.

Το Σάββατο το κόμμα είχε επιλέξει αρχικά την οικολόγο Αντρέα Γκονσάλες, που ήταν υποψήφια αντιπρόεδρος του Βιγιαβισένσιο, ανακάλεσε όμως την απόφασή του, φοβούμενο ότι με βάση τους εκλογικούς κανόνες δεν θα επικυρωνόταν η υποψηφιότητά της.

Αφότου ξεκίνησε η έρευνα για τη δολοφονία του Βιγιαβισένσιο, έξι Κολομβιανοί έχουν συλληφθεί.

Σε νέα συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την Κυριακή ο αρχηγός της αστυνομίας, στρατηγός Φάουστο Σαλίνας, διευκρίνισε πως οι συλληφθέντες έχουν βαρύ ποινικό μητρώο, ότι διέπραξαν “άπειρα εγκλήματα” σχετιζόμενα με λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών, απαγωγές και κλοπές.

Ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τους μεγαλύτερες παραγωγούς κοκαΐνης στον κόσμο, ο Ισημερινός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ανησυχητική αύξηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της βίας των συμμοριών.

Το 2021, η χώρα κατέσχεσε ποσότητα-ρεκόρ 210 τόνων ναρκωτικών και 201 τόνους το επόμενο έτος.

Το 2022 ο ποσοστό των ανθρωποκτονιών διπλασιάστηκε σχεδόν στον Ισημερινό σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στις 26 ανά 100.000 κατοίκους.

Στο πλαίσιο αυτό, το θέμα της εγκληματικότητας και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών συζητήθηκε στο ντιμπέιτ ανάμεσα στους επτά υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές, το οποίο ξεκίνησε έπειτα από ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κεντρώου Βιγιαβισένσιο.

Προκειμένου να τονιστεί η απουσία του δολοφονηθέντος υποψηφίου, μια άδεια θέση τοποθετήθηκε στα τηλεοπτικά πλατό.

