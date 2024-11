Ιράν: Φοιτήτρια γδύθηκε δημόσια διαμαρτυρόμενη για τον ενδυματολογικό κώδικα του χιτζάμπ – Άγνωστη η τύχη της μετά τη σύλληψη της

Μια φοιτήτρια σε πανεπιστήμιο της Τεχεράνης έμεινε με τα εσώρουχα της να περπατάει σε δρόμο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αφότου παρενοχλήθηκε από τους υπαλλήλους ασφαλείας πανεπιστημιούπολης για το χιτζάμπ της.

Βίντεο που κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη φοιτήτρια να κάθεται έξω από την πανεπιστημιούπολη με το εσώρουχό της, ενώ οι φρουροί ασφαλείας την περικυκλώνουν. Ένα άλλο βίντεο την δείχνει να περπατάει, ενώ έκπληκτες συμφοιτήτριές της την βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η πράξη αντίστασής της ξεκίνησε μετά από μια αντιπαράθεση μέσα στο επιστημονικό και ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Αζάντ το Σάββατο, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας επιτέθηκαν σωματικά στη φοιτήτρια επειδή δεν φορούσε μαντίλα. Σε απάντηση στο ότι της έσκισαν τα ρούχα, επέλεξε να βγάλει τα υπόλοιπα ρούχα της ως ένδειξη διαμαρτυρίας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό κανάλι κοινωνικής δικτύωσης των ιρανών φοιτητών, το ενημερωτικό δελτίο Amir Kabir και μάρτυρες που μίλησαν στην Telegraph. Πολλοί μάρτυρες επιβεβαίωσαν τη μετέπειτα κράτησή της από τις αρχές. Πλάνα από βίντεο έδειξαν αξιωματικούς ασφαλείας να την απομακρύνουν από την πανεπιστημιούπολη.

Περίπου 10 φρουροί ασφαλείας καταγράφηκαν σε βίντεο να βάζουν με τη βία τη νεαρή γυναίκα σε ένα όχημα. Τα πλάνα δείχνουν μια ομάδα αστυνομικών να την περικυκλώνουν πριν τη συλλάβουν. “Θεέ μου, πόσοι από αυτούς επιτίθενται σε ένα μόνο άτομο;” ακούστηκε να λέει ένας θεατής.

“Γύρω στο μεσημέρι, κοντά στην είσοδο της σχολής, είδα μια κοπέλα να την αρπάζουν και να την παίρνουν με τη βία οι δυνάμεις ασφαλείας”, δήλωσε ένας μάρτυρας στην Telegraph από την Τεχεράνη. “Δεν φορούσε μαντήλα. Στη συνέχεια έφτασαν στο κτίριο ασφαλείας κοντά στην είσοδο, όπου ένας άνδρας και μια γυναίκα σεκιουριτάς την άρπαξαν και προσπάθησαν να την οδηγήσουν στο γραφείο με τη βία.” “Αντιστάθηκε και της έσκισαν την κουκούλα, αυτό την εξόργισε πολύ και έβγαλε τα υπόλοιπα ρούχα της.” “Τους φώναξε θυμωμένη και έβγαλε το παντελόνι της – κάθισε έξω από την πανεπιστημιούπολη για λίγα λεπτά και ο αξιωματικός έγινε πιο επιθετικός. “Δεν μπορούσα να δω πολλά, αλλά, λίγα λεπτά αφότου άρχισε να περπατάει, αρκετοί αστυνομικοί με πολιτικά της έστησαν ενέδρα και την ανάγκασαν να μπει σε ένα αυτοκίνητο.”, είπε.

Φοιτητικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υπέστη τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της σύλληψης, συμπεριλαμβανομένου σοβαρού τραύματος στο κεφάλι μετά από χτύπημα σε όχημα. Μάρτυρες δήλωσαν ότι ίχνη αίματος ήταν ορατά στο δρόμο.

Το υλικό έχει κοινοποιηθεί ευρέως στο Ιράν και η φοιτήτρια έχει ήδη γίνει ηρωίδα, προσελκύοντας την προσοχή σε εθνικό επίπεδο με το hashtag: “#Girl of Science and Research.” “Αν το θάρρος είχε πρόσωπο”, έγραψε ένας χρήστης στο X με τη φωτογραφία του κοριτσιού. “Αυτό το γενναίο κορίτσι είναι ο ηγέτης μου”, έγραψε ένας άλλος χρήστης. Ο Amir Mahjoub, διευθυντής δημοσίων σχέσεων του πανεπιστημίου, δήλωσε ότι μεταφέρθηκε σε “αστυνομικό τμήμα” και υποστήριξε ότι βρίσκεται υπό “σοβαρή ψυχική πίεση και πάσχει από ψυχολογικές διαταραχές”. Η εφημερίδα Farhikhtegan, που συνδέεται με το πανεπιστήμιο, υποστήριξε επίσης, επικαλούμενη “επίσημες και ανεπίσημες πηγές” ότι η φοιτήτρια έχει “σοβαρά ψυχολογικά και διανοητικά προβλήματα”. Το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι, αφού παραδόθηκε στην αστυνομία από το προσωπικό ασφαλείας του πανεπιστημίου, νοσηλεύεται σε ψυχιατρική μονάδα.

Δεν υπήρξαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεται ή την κατάστασή της. Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τις ιρανικές αρχές να απελευθερώσουν το κορίτσι “αμέσως και άνευ όρων”. Δεν είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορούν διαδηλωτές για “ψυχικές διαταραχές” και τους τοποθετούν με τη βία σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Η διαμαρτυρία απηχεί παλαιότερες πράξεις πολιτικής ανυπακοής, ιδίως εκείνη της Vida Movahed, γνωστής ως “το κορίτσι της οδού Enghelab”. Η εν λόγω επίδειξη ανυπακοής κέρδισε τη διεθνή προσοχή το 2017, όταν μια γυναίκα αφαίρεσε τη μαντίλα της και την κράτησε ψηλά στην άκρη ενός ραβδιού, ενώ στεκόταν όρθια για να διαμαρτυρηθεί κατά του υποχρεωτικού χιτζάμπ.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm

Οι παρατηρητές έχουν κάνει παραλληλισμούς μεταξύ αυτών των διαδηλώσεων, θεωρώντας τις ως καίριες στιγμές στον συνεχιζόμενο αγώνα των Ιρανών γυναικών για προσωπικές ελευθερίες. Μετά τον θάνατο υπό κράτηση της 22χρονης Μαχσά Αμίνι τον Σεπτέμβριο του 2022 και τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν, τα ιρανικά πανεπιστήμια αντιμετώπισαν επίσης αυξημένη καταστολή και εντατικοποιημένο έλεγχο. Οι διαμαρτυρίες οδήγησαν σε πράξεις πολιτικής ανυπακοής των Ιρανών γυναικών και κοριτσιών κατά του υποχρεωτικού χιτζάμπ.

Όλες οι γυναίκες στο Ιράν πρέπει να κρύβουν τα μαλλιά τους με μαντίλα και να φορούν φαρδιά παντελόνια κάτω από το παλτό τους όταν κυκλοφορούν δημοσίως, αλλά ένας αυξανόμενος αριθμός Ιρανών γυναικών εμφανίζεται δημοσίως χωρίς κάλυψη του κεφαλιού. Η ιρανική αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν εντείνει την επιβολή των κανόνων. Ένα νέο νομοσχέδιο που παίρνει το δρόμο του μέσω του ιρανικού κοινοβουλίου πρόκειται να σκληρύνει τους κανονισμούς που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να ντύνονται δημοσίως, αλλά οι αρχές έχουν αρχίσει να το εφαρμόζουν πριν από την επίσημη έγκρισή του. Το άρθρο 50 του νομοσχεδίου αναφέρει ότι όποιος βρεθεί “γυμνός, ημίγυμνος ή με ρούχα που θεωρούνται ακατάλληλα δημοσίως” θα συλλαμβάνεται αμέσως και θα παραδίδεται στις δικαστικές αρχές. Το νομοσχέδιο εφαρμόζει επίσης το διαχωρισμό των φύλων σε ένα ευρύ φάσμα χώρων, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, των νοσοκομείων, των εκπαιδευτικών και διοικητικών κέντρων, των πάρκων και των τουριστικών περιοχών.

Defiance is the heart of courage. The fire that burns bright to stand against all odds and dangerous alone in the face of tyranny, ripping off the layers that enslave her. She stands tall when most would crumble in fear, awakening the spirit of many, to turn fear into action and… pic.twitter.com/ZrZZcyCYCD