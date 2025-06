ΗΠΑ: Υπέκυψε διαδηλωτής που τραυματίστηκε από πυρά σε διαδήλωση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ στο Σολτ Λέικ Σίτι

Ένας 39χρονος υπέκυψε αφού τραυματίστηκε από σφαίρα, με βάση όσα είναι γνωστά αδέσποτη, προχθές Σάββατο, κατά τη διάρκεια μιας από τις διαδηλώσεις εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Γιούτα (δυτικά), ανακοίνωσε χθες Κυριακή η αστυνομία του Σολτ Λέικ Σίτι.

Ο θάνατος διαδηλωτή, σπάνιο γεγονός στις ΗΠΑ, καταγράφτηκε στο τέλος εξαιρετικά τεταμένου Σαββατοκύριακου στη χώρα, που σημαδεύτηκε πρωτίστως από τον φόνο Δημοκρατικής πολιτειακής βουλεύτριας και του συζύγου της στη Μινεσότα (βόρεια) και διαδηλώσεις σ’ όλη τη χώρα προχθές Σάββατο.

Στην κινητοποίηση στο Σολτ Λέικ Σίτι γινόταν πορεία όταν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, 24χρονος «επέσεισε» τουφέκι τύπου AR-15 και κατόπιν «έτρεξε προς το πλήθος».

Today, we are providing new details about the June 14 shooting during the “No Kings” demonstration in downtown Salt Lake City.



Arthur Folasa Ah Loo, 39, was shot and killed while attending the permitted event. Our detectives believe he was an innocent bystander.



Arturo Gamboa,… pic.twitter.com/xJYlv4r9Bm