Διαδηλώσεις «χωρίς βασιλιάδες» σε 2.000 σημεία των ΗΠΑ – Πολυπληθέστατη και ειρηνική η διαδήλωση στο Λος Άντζελες

Από το Λος Άντζελες ως τo Σικάγο οι διαμαρτυρίες με κοινό σύνθημα «Όχι Βασιλιάδες» είναι σε εξέλιξη, την ώρα που στην Ουάσινγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι τίποτα δεν θα αμαυρώσει τον εορτασμό των 250ών γενεθλίων του Αμερικανικού Στρατού – και των δικών του -με παρέλαση αρμάτων και 7.000 στρατιωτών κόστους 45 εκατομμυρίων δολαρίων.

Chicago is fired up! Tens of thousands of protesters have gathered for the #NoKings day protests.



pic.twitter.com/gSTo5uKCm2 — Morgan J. Freeman (@mjfree) June 14, 2025

Πολυπληθέστατη και ειρηνική με αυξημένα μέτρα ασφαλείας περιγράφει την κινητοποίηση στο Λος Άντζελες ο απεσταλμένος του ΕΡΤΝews, Αλέξανδρος Μόρντουντακ, επισημαίνοντας ότι είναι μόνο μία από τις 2.000 διαδηλώσεις κατά των μαζικών απελάσεων μεταναστών.

Massive turnout in Philly for #NoKings pic.twitter.com/wR0LchCjC7 — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 14, 2025

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ προειδοποίησε τους διαδηλωτές να μην δώσουν στον Τραμπ καμία δικαιολογία για περισσότερες στρατιωτικές ενισχύσεις.

Επίκεντρο των διαδηλώσεων θεωρείται η Φιλαδέλφεια όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Love Park, με τους διοργανωτές να μοιράζουν μικρές αμερικανικές σημαίες και πολλούς ανθρώπους να κρατούν πλακάτ διαμαρτυρίας με σύνθημα «όχι στην ολιγαρχία» και «απελάστε τους μίνι-Μουσολίνι».

HAPPENING NOW: Over 5,000 protesters are currently gathered at Liberty Plaza in Atlanta, Georgia for a “No Kings Day” rally against Donald Trump (Video: The Florida Times-Union) pic.twitter.com/OgznjFhtFx — Marco Foster (@MarcoFoster_) June 14, 2025

«Πράκτορες της ICE που υπερβαίνουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, σκοτώνουν, επιτίθενται, χειρίζονται παράνομα ανθρώπους κατά παράβαση του νόμου, στερώντας τους το δικαίωμα στην ορθή δίκη με τρόπο που συνιστά έγκλημα σύμφωνα με τους νόμους της Πενσυλβάνια, θα διωχθούν ποινικά», δήλωσε ο ανώτατος εισαγγελέας της Φιλαδέλφεια, Λάρι Κράσνερ.

Στην Ατλάντα οι διοργανωτές μιλούν για 5.000 διαδηλωτές, μόνο μέσα στο στάδιο της πόλης.

HAPPENING NOW: Over 5,000 protesters are currently gathered at Liberty Plaza in Atlanta, Georgia for a “No Kings Day” rally against Donald Trump (Video: The Florida Times-Union) pic.twitter.com/OgznjFhtFx — Marco Foster (@MarcoFoster_) June 14, 2025

Στη Βόρεια Καρολίνα πλήθη επευφημούσαν τους ομιλητές κατά του Τραμπ στο First Ward Park του Σάρλοτ και φώναζαν «δεν έχουμε βασιλιάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φύγει».

«Αυτή είναι μια μεγάλη μέρα για την Αμερική» δήλωσε ο Nτόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Στη Μινεσότα, ο τρόμος από τη δολοφονία Δημοκρατικών πολιτικών οδήγησε τους διοργανωτές στην απόφαση να ακυρώσουν τις διαδηλώσεις.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες στη Βιρτζίνια, το Τέξας, τη Νεμπράσκα και το Μιζούρι κινητοποίησαν στρατεύματα της Εθνοφρουράς προειδοποιώντας ότι θα είναι «μηδενική η ανοχή» στη βία, την καταστροφή ή τη διατάραξη της κυκλοφορίας.

Στην Ουάσιγκτον, η σύλληψη βετεράνου 80 ετών κυριαρχεί ως είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σύμφωνα με το Associated Press έγινε διαδήλωση με σύνθημα «ο Τραμπ πρέπει να φύγει τώρα».

US Veterans peacefully protesting Trump’s military birthday parade arrested at Capitol Hill. This is the moment a 80+ year old US veteran is taken away in handcuffs for practicing his 1st Amendment right. #3E #NoKings #NoKingsProtests (🎥 @gregjstoker ) pic.twitter.com/QUQSujIUjo — Anonymous (@YourAnonCentral) June 14, 2025

Η μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση από το 1991 και τον πόλεμο του Περσικού, εκτός απροόπτου θα ολοκληρωθεί με αλεξιπτωτιστές της ομάδας Golden Knights του στρατού που θα παραδώσουν στον 79χρονο Τραμπ την αμερικανική σημαία.

Η παρέλαση θα περάσει από ιστορικά μνημεία, όπως το Λίνκολν και το Μνημείο Ουάσινγκτον, καταλήγοντας κοντά στον Λευκό Οίκο.

Στην Βρετανία «χωρίς βασιλείς» με γενέθλια του Καρόλου

Η φράση «Χωρίς Βασιλείς» έχει διαφορετική σημασία στη Βρετανία, επομένως οι αντίπαλοι του Τραμπ αναγκάστηκαν να αλλάξουν λίγο τη γλώσσα τους όταν πραγματοποίησαν διαδήλωση το Σάββατο έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο, μία από τις δεκάδες που είχαν προγραμματιστεί σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ δεν ήταν ο στόχος, αλλά αυτή η συγκέντρωση κατά του Τραμπ πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που η Βρετανία γιόρτασε τα επίσημα γενέθλια του μονάρχη, με μια ετήσια παρέλαση γνωστή ως «Trooping the Colour».

Οι διοργανωτές έγραψαν στα πλακάτ «Όχι τυράννους» και «Όχι κλόουν», αντί για «Όχι βασιλιάδες» και «Όχι στέμματα», σε ένδειξη σεβασμού προς τον συνταγματικό μονάρχη της Βρετανίας.

Πηγή: BBC, CNN, Reuters, Associated Press

