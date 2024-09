Instagram: Η ριζική αλλαγή που έρχεται στα stories

Σε μια πρωτοποριακή αναβάθμιση στα stories στο Instagram προχωράει η Meta, μετατρέποντας πλέον τα σχόλια σε δημοσία, ενώ μέχρι στιγμής τα σχόλια ήταν ιδιωτικό μήνυμα προς τον χρήστη της ανάρτησης.

Η αναβάθμιση αυτή στοχεύει στην αύξηση της αλληλεπίδρασης και της εμπλοκής των χρηστών μέσα από τη μορφή των stories και γίνεται σταδιακά, καθώς δοκιμάζονται οι αντιδράσεις του κοινού. Η αλλαγή δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα.

Oh hi, now you can leave comments on Stories to show your besties some love 💖 pic.twitter.com/I9du2IdJMk