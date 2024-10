IDF: Ξεκίνησαν τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη «χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ» στα νότια προάστια της Βηρυτού

Ξεκίνησαν τα «χτυπήματα» που προανήγγειλε ο IDF σε τραπεζικά ιδρύματα στη Βηρυτό. Το Ισραήλ θα εξαπολύσει στοχευμένα πλήγματα σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο τις ερχόμενες ώρες και οι Λιβανέζοι κάτοικοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν περιοχές κοντά στις εγκαταστάσεις αυτές, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μεταδίδουν τέσσερα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, λέγοντας ότι μεταξύ των στόχων ήταν οικονομικές ενώσεις που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ, μετά την έκδοση εντολών εκκένωσης από το Ισραήλ.

Παράλληλα, το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε πως ισραηλινό πλήγμα σημειώθηκε απόψε στον ανατολικό Λίβανο, εναντίον θυγατρικής χρηματοπιστωτικού ομίλου που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, τα γραφεία του οποίου βομβαρδίστηκαν και στον νότιο τομέα της Βηρυτού, μετά τις εντολές του ισραηλινού στρατού για απομάκρυνση των κατοίκων.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έθεσε στο στόχαστρο «τη θυγατρική της Al-Qard al-Hassan» στην περιοχή της Χερμέλ, στον ανατολικό Λίβανο, διευκρίνισε το ANI.

BREAKING: BEIRUT BEING BOMBED RIGHT NOW pic.twitter.com/iDkSvtm1Qs