Ιαπωνία: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ κοντά στο Τόκιο

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Τόκιο, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη βορειοδυτική επαρχία Τσίμπα, στα ανατολικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας, με εστιακό βάθος 80 χλμ. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι, όπως μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός NHK.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, καταγράφηκε σεισμός μεγέθους «5+» στην ιαπωνική κλίμακα έντασης σεισμών, επίπεδο που μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε κτήρια και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Τόκιο και τις γειτονικές περιοχές, ενώ σταμάτησαν τα δρομολόγια των τρένων.

#Japan:An earthquake of 6.1 magnitude has struck near Tokyo. The focus of the quake was in Chiba Prefecture east of Tokyo, at a depth of 80 kilometers. There’s no tsunami threat. According to the local media. pic.twitter.com/NuYzy8jyyM

