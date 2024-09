Η Ρωσία λέει πως κατέρριψε 71 drones της Ουκρανίας – Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών, νεκρό ένα παιδί στη Μόσχα

Στοιχεία της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τουλάχιστον 71 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, κατά τις αρχές και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, που γειτνιάζει με την Ουκρανία, «59 εχθρικά εναέρια οχήματα χωρίς πιλότο αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε ο Αλεξάντερ Μπογκομάζ, ο περιφερειάρχης, μέσω Telegram, προσθέτοντας πως «δεν αναφέρθηκαν ούτε θύματα ούτε ζημιές».

Άλλα δέκα ουκρανικά drones καταστράφηκαν τη νύχτα στην περιφέρεια της Μόσχας, γνωστοποίησε επίσης μέσω Telegram ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Consequences of drone attacks on anthills near Moscow 🫡 https://t.co/EFizIJU5sK pic.twitter.com/5jWkqzXisU

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο κοντά στη Μόσχα, στον ενδέκατο και στον δωδέκατο όροφο, και επιχειρούν πυροσβέστες επιτόπου.

Ένα παιδί σκοτώθηκε και ένας άλλος πολίτης τραυματίστηκε στην επίθεση με στόχο τη Μόσχα, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Βραβιόφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Δυστυχώς, παιδί 9 ετών είναι νεκρό» αφού drone έπεσε σε κατοικία στην Ραμένσκοε, νοτιοανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, ανέφερε.

Στην περιοχή Ντομοντέντοβο, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγάλα αεροδρόμια της πρωτεύουσας, έσπευσαν στοιχεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ανέφερε ο δήμαρχος Σαμπιάνιν.

BOOM 💥 The moment when a 🇺🇦 (as a result of the operation of an Russian EW Failure) crashed into a residential building in Moscow. #BREAKING #Russia pic.twitter.com/h8I2n6AW4d