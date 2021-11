Μια εβδομάδα νωρίτερα από τον συναγερμό είχε φτάσει η Όμικρον στην Ολλανδία

Η παραλλαγή Όμικρον βρισκόταν στην Ολλανδία μια εβδομάδα νωρίτερα, όπως προκύπτει από δύο ξεχωριστά δείγματα δοκιμών που ελήφθησαν στις 19 και 23 Νοεμβρίου. Ωστόσο, οι ανακοινώσεις έγιναν με καθυστέρηση και μετά το συναγερμό που ήχησε από τη Νότια Αφρική για τη λεγόμενη παραλαγή της Μποτσουάνα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM) μια «ανωμαλία στην πρωτεΐνη ακίδας του ιού δημιούργησε την υποψία ότι ήταν η μετάλλαξη όμικρον. Περαιτέρω έρευνα στο γενετικό υλικό του ιού επιβεβαίωσε αυτή τη θεωρία.

Σύμφωνα με το RIVM, δεν είναι ακόμη σαφές εάν αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν επισκεφθεί πρόσφατα τη Νότια Αφρική.

Αρχικά, η παραλλαγή Omicron βρέθηκε σε δεκατέσσερα άτομα αφού επέστρεψαν στην Ολλανδία από το Γιοχάνεσμπουργκ και το Κέιπ Τάουν την περασμένη Παρασκευή.

