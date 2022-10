Στον ΟΗΕ θα θέσει η Ρωσία τις επιθέσεις σε Σεβαστούπολη και αγωγούς Nord Stream

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να θέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον κόλπο της Σεβαστούπολης, στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, αλλά και το θέμα των εκρήξεων από τις οποίες προκλήθηκαν ζημιές στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 στη Βαλτική Θάλασσα, τον Σεπτέμβριο.

«Η ρωσική πλευρά σκοπεύει να επιστήσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας, μέσω κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράχθησαν εναντίον της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική, με την εμπλοκή της Βρετανίας» ανέφερε στο Telegram η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

The Russian frigate Admiral Makarov is on fire after a Ukrainian drone attack against the Russian Black Sea Fleet in Sevastopol, Crimea. pic.twitter.com/n39VS9KWlp

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2022